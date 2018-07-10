Умеют ли собаки улыбаться?

Многие владельцы собак нисколько не сомневаются в том, что их питомцы умеют улыбаться. Еще бы, ведь довольного любимца видно сразу! Поспорить с этим трудно. Однако выражение морды, которое нам кажется счастливым, не всегда свидетельствует о хорошем настроении животного. Умеют ли собаки улыбаться и что значит эта «улыбка»?

Об улыбающихся собаках снят не один десяток смешных видео. Особенно отличились в этом питомцы породы сиба-ину, французские бульдоги, мопсы, корги и хаски. Впрочем, кажется, улыбаться может любая собака.

Спектр эмоций собаки

На самом деле, теория о том, что собака — животное эмоциональное, была подтверждена учеными не так давно — в начале прошлого века. Исследования показали, что питомец, как и человек, может грустить, веселиться, нервничать, испытывать чувство вины и стыда. Более того, все эти чувства они способны выражать с помощью мимики, а это значит, что собаки умеют улыбаться. Правда, хозяева все равно не всегда верно распознают такие сигналы.

Виды собачьей улыбки:

Расслабленная поза, приподнятые уголки губ, закрытые глаза — все это говорит о том, что собака наслаждается моментом. Улыбаться питомец может, когда ему приятно: катается ли он на машине или лакомится чем-то вкусным. Заметить истинную улыбку не так уж сложно.

Улыбается собака и в том случае, если хозяин сам приучил ее к этому путем положительного подкрепления — той же похвалы, ласки и смеха. Тогда животные делают это в угоду человеку.

Когда питомцу жарко, он широко открывает рот, высовывает язык, может закрывать глаза — не стоит принимать это за улыбку, даже если есть сходство. Как правило, в таких случаях мимика сопровождается тяжелым дыханием.

Нередко за улыбку можно принять и враждебный оскал. В таком случае собака будет держаться в напряженной позе и рычать.

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Собака и человек: эмоциональная связь

Собаки — существа социальные, уже не одну тысячу лет они живут в тесном контакте с человеком. И за это время животные научились отлично понимать нас.

В 2016 году группа бразильских и британских ученых доказала, что собаки отлично умеют распознавать эмоции человека, даже незнакомого. При этом они могут определять, соответствует ли внешнее проявление эмоций речи и настроению человека.

Любопытно, что собаки способны копировать поведение своих хозяев. Они тонко чувствуют настроение и умеют разделять эмоции людей. Впрочем, это уже давно известно владельцам четвероногих друзей: когда хозяину весело, веселится и собака, а в минуты грусти любимец чаще всего тоже меланхоличен и спокоен.

Интересный эксперимент был проведен австрийскими учеными совместно с их коллегами из Великобритании. В нем приняли участие 10 собак, среди которых были семь бордер-колли, австралийская овчарка и две дворняжки. Животных учили открывать дверь с помощью лапы и головы. Сначала самостоятельно, а затем им показали, как такое же упражнение выполняют их хозяева, стоящие на четвереньках. Далее собак разделили на две группы: одним давали лакомство за то, что они открывают дверь таким же способом, как и их владельцы, а другим, наоборот — за то, что их движения отличаются. Оказалось, что собаки гораздо охотнее копировали движения хозяев! Даже если за это их лишали лакомства.

Эксперимент показал, что животные имеют склонность к так называемому автоматическому подражанию — копированию действий своего хозяина. А это находит применение не только в бытовых мелочах и привычках, но и в воспитании и дрессировке. Поэтому известная фраза о том, что все собаки похожи на своих хозяев, не лишена смысла. И, судя по всему, дело здесь не только в схожести темпераментов и характеров, но и в подражании питомцев лидерам «стаи».

Фотографии: Коллекция/ iStock

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Petstory — знаем все о кошках и собаках