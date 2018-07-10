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Проект «Правовые уроки Капитана Помогайкина» представлен на Всероссийском банковском правовом форуме
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Проект «Правовые уроки Капитана Помогайкина» представлен на Всероссийском банковском правовом форуме 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В этом году впервые в Тюмени состоялся Всероссийский банковский правовой форум. Площадкой для мероприятия выбран Тюменский государственный университет. В форуме приняли участие специалисты научного сообщества, банковского сектора, надзорных и правоохранительных органов, судебной системы, органов исполнительной власти, представители Общественного совета при УМВД России по Тюменской области. На мероприятии присутствовали и сотрудники отдела информации и общественных связей управления, которые представили свой просветительский проект «Правовые уроки Капитана Помогайкина». Прибывшие гости могли познакомиться с работой в рамках данной акции, узнать какая информация доводится до подрастающего поколения, на чем ставятся акценты при проведении правовых ликбезов. Ярким примером работы с детьми стали презентованные памятки и брошюры для несовершеннолетних и их родителей.
В рамках форума организована выставка рисунков, авторами которых выступили дети. На обзор экспертов в данной сфере, приехавших со всей страны, представлены работы, где мальчики и девочки раскрыли свое видение работы юристов.
Оценивали творчество юных тюменских художников сотрудники областной пресс-службы полицейского управления. Вместе с ними на форум пришел и главный герой детского сайта тюменской полиции Капитан Помогайкин.
В своих рисунках дети отражали основную тему — соблюдение законов Российской Федерации. В понимании детей юрист — это, прежде всего, страж законодательства.
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