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На Ставрополье состоялся молодежный баттл «Движение — это жизнь!»
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На Ставрополье состоялся молодежный баттл «Движение — это жизнь!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Мероприятие направлено на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.
В состав жюри конкурса вошли сотрудники Отдела МВД России по Предгорному району.
Более 60 ребят соревновались в трех этапах — рэп баттл, дэнс баттл и свободный стиль. Борьба была интересная и напряженная. Каждый участник пытался показать свое мастерство и превзойти соперника.
Особое внимание привлекло выступление молодого парня, читающего рэп. В своей композиции он рассказал о последствиях приема наркотиков и поломанной жизни. Сотрудники полиции высоко отметили выступление данного участника и вручили ему специальный приз — кубок от отдела по контролю за оборотом наркотиков районного отдела внутренних дел.
Заслуженные награды получили все участники конкурса.
По окончании мероприятия сотрудники полиции обратились к родителям участников. В своем выступлении полицейские акцентировали внимание на необходимости занимать свободное время детей спортом, танцами и другими увлечениями, чтобы не оставалось времени и желания на совершение противоправных действий.
По мнению организаторов конкурса, пропаганда здорового образа жизни важна и нужна. Наркотики — это страшная разрушающая сила, которую возможно победить только общими усилиями.
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