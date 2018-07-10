На Ставрополье состоялся молодежный баттл «Движение — это жизнь!»

Мероприятие направлено на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.

В состав жюри конкурса вошли сотрудники Отдела МВД России по Предгорному району.

Более 60 ребят соревновались в трех этапах — рэп баттл, дэнс баттл и свободный стиль. Борьба была интересная и напряженная. Каждый участник пытался показать свое мастерство и превзойти соперника.

Особое внимание привлекло выступление молодого парня, читающего рэп. В своей композиции он рассказал о последствиях приема наркотиков и поломанной жизни. Сотрудники полиции высоко отметили выступление данного участника и вручили ему специальный приз — кубок от отдела по контролю за оборотом наркотиков районного отдела внутренних дел.

Заслуженные награды получили все участники конкурса.

По окончании мероприятия сотрудники полиции обратились к родителям участников. В своем выступлении полицейские акцентировали внимание на необходимости занимать свободное время детей спортом, танцами и другими увлечениями, чтобы не оставалось времени и желания на совершение противоправных действий.

По мнению организаторов конкурса, пропаганда здорового образа жизни важна и нужна. Наркотики — это страшная разрушающая сила, которую возможно победить только общими усилиями.