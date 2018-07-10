Хобби, которые делают тебя нормальным мужиком

Многие люди попадают в ловушку современного образа жизни — когда еда, сон и работа становятся основной деятельностью, изредка перемежаясь вялыми выходами на прогулку и постоянным просмотром телевизора вечером. По сути, это вряд ли вообще можно назвать жизнью. Скорее, простым выживанием. Поэтому ученые настоятельно советуют обзавестись любимым делом просто для того, чтобы не умереть раньше времени. Руководствуясь всем этим, мы собрали десяток по-настоящему мужских хобби, занятия которым вернут вкус к жизни.

Ремонт двигателя

Современные автомобили стали очень сложны и представляют, по сути, вариацию большой компьютерной системы. Несмотря на это, движущую силу этой сложной машине продолжает придавать старый добрый двигатель. Научитесь разбираться в принципах его работы и получите не только моральное удовлетворение и одобрительные взгляды друзей, но и сэкономленные в очередном автосервисе деньги. Медитация

Каждый, кто на самом деле вынужден тратить большие душевные силы на ежедневную работу, просто обязан заняться медитацией. Энергия, расслабленное состояние, повышение выносливости и развитие разума — вот, что ждет человека, который занимается медитацией на постоянной основе. Фотография

Можно пойти немного дальше от фальшивого искусства селфи и освоить хотя бы базовые принципы фотографии. Обучение этому мастерству позволит вам шикарно запечатлять самые волнующие моменты жизни, кроме того, фотография вполне может стать только началом для следующей серьезной работы — дизайнером, к примеру. Столярная работа

Обучившись азам работы по дереву, вы раз и навсегда забудете, что такое походы в ИКЕА за стандартной мебелью. Вы сможете делать уникальные предметы, украшающие и преображающие дом. Кроме того, после того, как поднимитесь на более высокий уровень, вы поймете, что начинаете становиться настоящим художником. Пивоварение

Одна из самых, на наш взгляд, мужских профессий. Стать пивоваром может позволить себе буквально каждый: минимальные вложения позволят приобрести небольшую домашнюю пивоварню, чтобы радовать себя и друзей отличным самодельным лагером. Мотоспорт

Вождение автомобиля давно уже превратилось в чисто утилитарное занятие, безопасное и очевидное, как подъем по утрам. То ли дело мотоспорт: наедине с дорогой и адреналином любой способен почувствовать угасший было вкус к жизни. Игра в гольф

Отчасти наука, отчасти спорт, отчасти мыслительные упражнения — гольф не зря зовется игрой для думающих спортсменов. Несколько уроков, вступление в один из многочисленных загородных клубов, первые игры в начальной лиге — и вы сами поймете, почему гольф является вторым по важности шотландским продуктом, помимо виски Glenmorangie. Боевые искусства

Знать, как защитить себя и свою подругу на темной улице, должен уметь каждый уважающий себя мужчина. Вы можете не только обеспечить собственную безопасность, но и получить, в качестве бонуса, дисциплину, спокойствие и уважение от других людей, которые будут чувствовать в вас внутреннюю силу. Программирование

Программирование уже давно стало чуть ли не самой востребованной профессией во всем мире. Порог вхождения сюда достаточно высок, но, все же, не настолько, чтобы не попытаться найти себя в написании кода. Пользы от этих занятий не перечесть: начиная от постоянного тонуса, в котором будет пребывать ваш разум, заканчивая вполне ощутимыми деньгами, которые может начать зарабатывать даже начинающий кодер. Карточные фокусы

Да, кому-то это хобби может показаться просто смешным. Но, на деле, обучение карточным фокусам увеличивает способность к концентрации, улучшает работу мозга, координацию рук и глаз и даже приводит к лучшему пониманию принципов работы человеческого сознания. Кроме того, выучите несколько фокусов — и вам будет обеспечен успех на любой вечеринке.