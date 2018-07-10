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В Гурьевском районе полиция разыскивает 14-летнюю девочку
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В Гурьевском районе полиция разыскивает 14-летнюю девочку 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининградской области разыскивается 14-летняя Екатерина Воробьёва, местонахождение которой неизвестно с понедельника, 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Девочка ушла с территории автозаправочной станции в Васильково, и родные не знают, где она находится. Рост Екатерины — 165 см, телосложение среднее, лицо загорелое, прямые русые волосы ниже плеч, звонкий голос. На левой руке у школьницы татуировка — надпись латинскими буквами.
Екатерина была одета в тёмно-синие прямые джинсы, чёрную футболку Nirvana и кеды, при себе имела чёрный рюкзак. Тех, кто что-либо знает о школьнице, просят позвонить по тел. 8 (40151) 3-07-69, 3-07-68 (дежурная часть) либо 002.
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