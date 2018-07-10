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В Таиланде готовятся к решающему этапу спасательной операции
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В Таиланде готовятся к решающему этапу спасательной операции 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
В Таиланде начался третий, решающий этап спасательной операции. Отряды дайверов планируют освободить из затонувшей пещеры четырех школьников и тренера футбольной команды. Они до сих пор находятся в ловушке.
В пещеру сегодня спустился изобретатель Илон Маск. Он принял участие в поисках. Мини-субмарину, собранную из деталей ракеты «Фалькон 9», доставили к месту поиска, но пока аппарат использовать не стали.
Спасательная операция продолжается. Из затопленной пещеры уже удалось поднять на поверхность восемь школьников. Их доставили в больницу, где обнаружили признаки опасной инфекции. После курса лечения детей передадут родителям. Сообщается, что подростки сильно истощены, взаперти они провели больше двух недель.
Ранее Пятый канал сообщал, что в пещере заканчивается кислород — для спасателей дорога каждая минута.
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