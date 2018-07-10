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Воробьев дал поручение правительству для повышения эффективности поиска потерявшихся людей
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Воробьев дал поручение правительству для повышения эффективности поиска потерявшихся людей 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильному блоку регионального правительства проработать вместе с операторами сотовой связи возможность более точно определять геопозицию абонентов для эффективного поиска потерявшихся людей.
Во вторник Воробьев принимает участие в работе I Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов. В мероприятии также участвуют представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших госкорпораций, бизнеса, добровольные поисково-спасательные отряды из более чем 40 регионов страны.
«Мы заинтересованы в самых передовых технологиях. Геолокация работает, но координаты, которые она дает, очень большие, и наша задача, Дмитрий Владимирович (Пестов, заместитель председателя правительства Московской области — ред.), все-таки с «Мегафоном» и другими готовыми операторами найти, договориться об определении более точной геопозиции потерявшихся», — сказал Воробьев в ходе форума.
Он подчеркнул, что в большинстве случаев теряются пожилые люди и дети.
«Для нас очень почетно и важно принимать первый добровольческий форум в Подмосковье, очень приятно, что сегодня будут обсуждаться самые передовые практики. Мы очень надеемся, что это обогатит нашу систему-112 и нашу дружную команду спасателей», — добавил губернатор.
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