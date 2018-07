«По стопам отца»: 11-летняя дочка покойного Хворостовского произвела фурор своим вокалом 

От второй жены Флоранс у него еще двое детей: 15-летний Максим и 11-летняя Нина. Дети души не чаяли в своём отце. И узнав о его тяжелой болезни старались сделать все возможное, чтобы дома он чувствовал себя абсолютно счастливым человеком.

Младшая дочка оперного певца Нина пошла по стопам отца. Девочка произвела фурор в соцсети, опубликовав праздничный ролик. В честь своего дня рождения Нина исполнила песню «Fly Me to the Moon» («Унеси меня на Луну»), написанную Бартом Ховардом в 1954 году. Вокальные данные и невероятный тембр голоса наследницы именитой фамилии поразил фанатов. Песню в исполнении юного дарования оценила сама Анна Нетребко . А поклонники предложили Нине Хворостовской принять участие в проекте «Голос. Дети».