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Тизер нового проекта Саши Барон Коэна «Who Is America?»
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Тизер нового проекта Саши Барон Коэна «Who Is America?» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Саша Барон Коэн, который известен несколькими своими альтер-эго (Борат, Али Джи, Бруно), представил тизер своего нового телесериала для канала Showtime под скандальным названием «Who Is America?». В нем комик сыграет сразу несколько ролей, а формат будущего шоу, по словам Коэна, будет похоже на шоу Али Джи. Он добавляет, что новый сериал будет носить острый политический характер. Сообщается, что первые серии выйдут в эфир уже 15 июля.
В сети уже появился первый тизер будущего проекта:
Злата Петрова
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