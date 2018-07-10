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Более 200 ООПТ примет участие в конкурсе «Доброволец России — 2018»
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Более 200 ООПТ примет участие в конкурсе «Доброволец России — 2018» 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. 105 заповедников, 54 национальных парка и 58 федеральных заказников привлекло Минприроды к участию в конкурсе «Доброволец России — 2018». Соответствующее обращение об участии в ключевом проекте Года добровольца (волонтера) направлено в дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщает прес-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
К участию в конкурсе приглашаются представители добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций и объединений, инициативных добровольческих групп.
Цель конкурса — формирование культуры добровольчества в России и развитие основных направлений волонтерства. В рамках мероприятия планируется выявить и поддержать волонтеров, лидеров молодежных НКО, чья социальная деятельность имеет значение для дальнейшего развития добровольчества. Конкурс проводится по 12 номинациям.
Номинация конкурса «Вокруг меня» призвана поддержать проекты, направленные на организацию комфортной городской среды, создание новых культурных пространств, помощь в благоустройстве населенных пунктов и охране природы.
Ознакомиться с положением о проведении конкурса, зарегистрироваться и подать заявку можно в единой информационной системе «ДобровольцыРоссии».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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