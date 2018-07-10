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Как открыть чемодан без ключа
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Как открыть чемодан без ключа 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Надежный замок на чемодане кажется серьезной защитой ваших вещей, но по факту открыть его можно элементарно. Этот способ пригодится вам, если вы каким-то образом умудрились забыть код, а портить ценный чемодан не хотите.
Для начала можете попробовать подобрать код вручную, что в принципе совсем не сложно. Аккуратно нажимайте на кнопку, одновременно прокручивая колесико до характерного щелчка или до того момента, как они начнут проворачиваться хуже. Рано или поздно вы найдете все нужные цифры, но процесс этот довольно продолжительный и требует высокой концентрации.
Да и зачем заморачиваться, когда добраться до вещей можно гораздо проще. Возьмите ручку (подойдет любой острый предмет) и проткните молнию. Зубчики разойдутся по всей длине — вот вы и добрались до своих вещей, даже код не понадобился.
Конечно, с дорогим чемоданом такой трюк не пройдет. Придется научиться вскрывать более сложные кодовые замки: вот подробный гайд.
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