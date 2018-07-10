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«НАШЕСТВИЕ 2018» поборется за создание новых ячеек общества
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«НАШЕСТВИЕ 2018» поборется за создание новых ячеек общества 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Браки заключаются не только на небесах! «НАШЕСТВИЕ 2018» — фестиваль, на котором можно и послушать музыку, и получить впечатлений на весь год, и создать семью. Третий год подряд на «Главном приключении года» для всех влюбленных будет работать официальный ЗАГС «НАШЕСТВИЯ».
Фестиваль не зря славится своей непередаваемой атмосферой единения. На поле Большого Завидова можно встретиться с закадычными приятелями, приобрести новых друзей из любых уголков мира и найти свою вторую половинку. За два года работы более 2000 человек публично объявили себя мужем и женой в НАШем ЗАГСе, и «НАШЕСТВИЕ 2018» продолжит бороться за создание новых и новых ячеек общества.
3 и 4 августа с 12:00 до 18:00 всех желающих соединить свои судьбы в фестивальной атмосфере праздника будут ждать работники НАШЕго ЗАГСа. Новобрачным будут выданы специальные нарядные свидетельства «НАШЕСТВИЯ 2018» о зарегистрированном браке, браслеты молодоженов и сделаны фото на память о событии. Поздравлять счастливых супругов под торжественные аккорды «Марша Мендельсона» и «Гимна Нашествия» будут ведущие НАШЕго Радио.
С чего начинается счастливая семейная жизнь? Конечно, с «НАШЕСТВИЯ 2018»! Подробности на сайте nashestvie.ru и в социальных сетях.
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