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Над пропастью во ржи: нижегородец попытался скнуть 10-летнего обидчика сына в 3-го этажа
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Над пропастью во ржи: нижегородец попытался скнуть 10-летнего обидчика сына в 3-го этажа 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Нижнем Новгороде завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, угрожавшего скинуть в лестничный проем с третьего этажа 10-летнего мальчика.
По данным СКР, в начале июня на детской площадке произошла ссора между 13-летним сыном обвиняемого и 10-летним мальчиком, в ходе которой младший нецензурно оскорбил старшего​​​.
По данным следствия, мальчик рассказал отцу о ссоре, после чего, мужчина, желая запугать обидчика, вышел во двор, схватил ребенка за шею и повел его в подъезд дома.
Там он взял одной рукой ребенка за ногу, второй — за руку и перевесил через перила, угрожая скинуть вниз.
Мужчина обвиняется в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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