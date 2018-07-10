Беременную Анастасию Шубскую упрекают в легкомысленном поведении 

Младшая дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская весело проводит время в столице с супругом Александром Овечкиным. Недавно пара от души повеселилась на вечеринке в честь годовщины своей свадьбы. Однако вместо восхищения неосторожность беременной Анастасии вызвала тревогу в интернет-сообществе.
Анастасия Шубская и Александр Овечкин готовятся вскоре стать родителями первенца. Но это обстоятельство, равно как и довольно внушительный живот дочери Веры Глаголевой, не помешали паре прилететь из Америки в Россию, где они ежедневно посещают какое-либо мероприятие. Впрочем, чета Овечкиных не стала ограничивать себя одними лишь визитами и устроила собственную вечеринку в караоке-баре, главной причиной для которой послужила первая годовщина их свадьбы. К тому же, Александр привез с собой на Родину завоеванный им недавно Кубок Стэнли, вместе с которым активно позировал фотографам.
Но наибольший интерес публики все же вызвала будущая мать, вновь появившаяся на высоких каблуках и в весьма откровенном платье. Удивительно, но вопреки общепринятому мнению, что все беременные женщины выглядят исключительно мило, Шубская смотрелась скорее роскошно в своем алом платье, усыпанном пайетками. Глубокая линия декольте продемонстрировала окружающим шикарный бюст супруги хоккеиста, а высокий разрез открыл гостям ее длинные стройные ноги.
Однако несмотря на всю роскошь, в сети Настю вновь призвали быть более осмотрительной и откровенно упрекнули в излишнем легкомыслии, напомнив, что беременной женщине следует вязать пинетки и обустраивать детскую, вместо того чтобы посещать вечеринки в ночных клубах. «Скажите ей кто-нибудь, что не очень разумно ходить на таких каблуках… Ведь можно очень неудачно упасть» «Для чего она вообще пошла на это сборище? Ей бы дома сидеть и вязать!» «Беременность — это великое чудо! Ее беречь надо. А она очень глупо и неосмотрительно себя ведет» «Молодость… Глупость и видимо боязнь, что мужа уведут» К слову, среди гостей семьи Овечкиных была также и Ольга Бузова, которая не упустила случая поделиться в своем микроблоге совместной фотографией с Анастасией и Александром.