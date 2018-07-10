Беременную Анастасию Шубскую упрекают в легкомысленном поведении

Анастасия Шубская и Александр Овечкин готовятся вскоре стать родителями первенца. Но это обстоятельство, равно как и довольно внушительный живот дочери Веры Глаголевой, не помешали паре прилететь из Америки в Россию, где они ежедневно посещают какое-либо мероприятие. Впрочем, чета Овечкиных не стала ограничивать себя одними лишь визитами и устроила собственную вечеринку в караоке-баре, главной причиной для которой послужила первая годовщина их свадьбы. К тому же, Александр привез с собой на Родину завоеванный им недавно Кубок Стэнли, вместе с которым активно позировал фотографам.

Но наибольший интерес публики все же вызвала будущая мать, вновь появившаяся на высоких каблуках и в весьма откровенном платье. Удивительно, но вопреки общепринятому мнению, что все беременные женщины выглядят исключительно мило, Шубская смотрелась скорее роскошно в своем алом платье, усыпанном пайетками. Глубокая линия декольте продемонстрировала окружающим шикарный бюст супруги хоккеиста, а высокий разрез открыл гостям ее длинные стройные ноги.