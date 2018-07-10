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Земельный налог: когда ждать «письма счастья» и какой срок оплаты
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Земельный налог: когда ждать «письма счастья» и какой срок оплаты 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. Уведомления о необходимости оплатить земельный налог владельцы участков получат до начала ноября, а внести необходимую сумму они должны будут до 3 декабря 2018 года. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по РК Сергей Королев.
Если крымчане не получат уведомление о необходимости оплатить земельный налог, им нужно самостоятельно уточнить данные в налоговой службе или в личном кабинете налогоплательщика через интернет, поскольку уже с 4 декабря начнет начисляться пеня.
"Со следующего дня с момента крайнего срока оплаты налога будет начисляться пеня, начисления происходят автоматически за каждый день", — отметил Королев.
В этом году крымчане платят этот налог впервые. Исчисления будут производиться в отношении собственников земли за 2017 год. Уведомления получат около 140 тыс. человек в отношении 180 тыс. участков.
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