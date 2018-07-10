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Пациент питерской больницы выпал из окна
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Пациент питерской больницы выпал из окна 

360tv.ru 1 час назад
Мужчина, лежавший в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб, выпав из окна. Перед этим он внезапно начал кидаться стульями во врачей, сообщил сайт «Невские новости».
По словам медиков, 36-летнего мужчину привезли в больницу с ветрянкой. Когда его привели в процедурный кабинет на восьмом этаже здания, он неожиданно накинулся на врача и двух медсестер, стал их оскорблять и кидаться стульями.
Затем он открыл окно и сказал, что собирается прыгнуть. К больнице подоспели спасатели, но они не смогли ничего сделать. Мужчина упал на козырек учреждения и получил смертельные травмы.
На Кубани восьмимесячный младенец погиб, выпав из кроватки. Его 17-летнюю мать ранее привлекали к административной ответственности за распитие алкогольных напитков.
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