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Семейный праздник устроили в Центре социальной помощи на территории Коптева
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Семейный праздник устроили в Центре социальной помощи на территории Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В Коптеве состоялось праздничное мероприятие «Семья — вот истинное счастье!», посвященное Дню семьи, любви и верности. Об этом рассказали в местном Центре социальной помощи семье и детям, где организовали праздник.
— Сотрудники управы и нашего центра чествовали семейные пары района, прожившие более 35 лет в браке, — сообщили в администрации учреждения.
Руководитель театрально-музыкального клуба «Карамельки» совместно с ребятами 2-й «Московской смены» исполнили для пар композиции, посвященные празднику. (ео)
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