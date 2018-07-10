Семейный праздник устроили в Центре социальной помощи на территории Коптева

В Коптеве состоялось праздничное мероприятие «Семья — вот истинное счастье!», посвященное Дню семьи, любви и верности. Об этом рассказали в местном Центре социальной помощи семье и детям, где организовали праздник.

— Сотрудники управы и нашего центра чествовали семейные пары района, прожившие более 35 лет в браке, — сообщили в администрации учреждения.

Руководитель театрально-музыкального клуба «Карамельки» совместно с ребятами 2-й «Московской смены» исполнили для пар композиции, посвященные празднику. (ео)