Почему православные носят обручальное кольцо на правой руке, а католики — на левой

Тонкая дуга золота или богатая платина с драгоценным камнем, изящный декор или универсальная классика — обручальные кольца были и остаются главным атрибутом любой свадьбы. Корреспондент «ВМ» выяснила, какие традиции, связанные с основным символом любви, сохранились до сих пор, и чем свадебные культуры разных стран отличаются друг от друга.

Удивительно, но традиция дарить обручальные кольца появилась далеко не в христианском мире. Замкнутую в круг полоску металла (для богатых) или тростника (для бедных) как символ создания семьи использовали еще в Древнем Египте. Такой же атрибут, но в уже более официально обстановке, дарил жених невесте и в Риме. Тогда это считалось показателем серьезных намерений мужчины и его готовности взять женщину под опеку и обеспечение. На церемонии бракосочетания впервые обручальными кольцами обменялись только в IV веке.

В большинстве стран обручальное кольцо носят на безымянном пальце. Причем в европейских языках, например, в английском, он так и называется — «ring finger» («перстневой палец»). Причина — открытие, сделанное египетскими целителями еще пять тысяч лет назад: именно в безымянном пальце проходит вена, ведущая прямо к сердцу. У православных христиан принято носить кольцо на безымянном пальце правой руки. Этот обычай распространен в Узбекистане, Украине, Белоруссии, России, Молдавии, Казахстане, Сербии, Польше, Грузии, Чили, Норвегии, Греции, Исландии, Индии, Венесуэле, Аргентине, Киргизии. Считается, что все, что происходит с правой стороной человеческого тела, является правильным.

А вот жители Австралии, Турции, Азербайджана, Армении, Кубы, Бразилии, большинства европейских стран, США, Японии и Канады носят это символичное украшение на левой руке, ведь она ближе к сердцу.

— После развода от обручального кольца принято избавляться. Многие предпочитают сдавать его в ломбард. А вот передаривать украшение не стоит: с собой оно может унести неблагоприятную энергетику.

— После смерти одного из супругов аксессуар необходимо носить на противоположной руке. Таким образом проявляются верность любимому.

— Давать обручальное кольцо на примерку — плохая примета. Но вот позволить незамужней девушке прикоснуться к украшению — значит, «поделиться» с ней своей семейной удачей.

— До свадьбы носить обручальное кольцо не принято. Если же пара хочет показать серьезность своих намерений, лучше приобрести специальное помолвочное кольцо.

— Классикой считаются кольца шириной от двух до пяти миллиметров. В современном мире вполне приемлемо носить обручальное кольцо с камнем. Так аквамарин охраняет покой семейного очага, бирюза считается символом верности супругов, а рубин говорит о вечности любви.