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Канализационные люки в «Зарядье» украсят изображениями растений и животных
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Канализационные люки в «Зарядье» украсят изображениями растений и животных 

Москва24 12 минут назад
Фото: Москва24
Канализационные люки, на которых изобразят животных и растения, украсят столичный парк «Зарядье», передает Агентство «Москва».
"Обычно В Москве канализационным люках не уделяют внимания, поэтому на них изображают невзрачные орнаменты. В «Зарядье» большое внимание обращают на детали, и я считаю, что сделать дизайн канализационного люка интересным для горожан и туристов — это правильный ход, который придаст парку еще больше уникальности", — заметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Он также отметил, что во многих европейских городах, а также в Японии и Соединенных Штатах Америки промышленный дизайн давно стал частью фирменного стиля города.
Для того, чтобы люки хорошо вписывались в фирменный стиль, на них будет использован фирменный логотип — листочек с узнаваемой штриховкой. Она не только придаст благородный вид элементу, но и позволит сделать люк менее скользким.
Гости парка и посетители Московского урбанистического форума, который начнется в «Зарядье» 17 июля, смогут увидеть новые люки.
Заказчиком на изготовление люков выступил генеральный застройщик парка «Зарядье» АО «Мосинжпроект».
Ранее Сергей Собянин сообщил, что основные работы по по благоустройству в парках столицы будут завершены до 1 сентября. По словам мэра, на территории парка «Ходынское поле» появятся холмы и альпийские горки высотой до 10 метров.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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