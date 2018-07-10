Канализационные люки в «Зарядье» украсят изображениями растений и животных

Канализационные люки, на которых изобразят животных и растения, украсят столичный парк «Зарядье», передает Агентство «Москва».

"Обычно В Москве канализационным люках не уделяют внимания, поэтому на них изображают невзрачные орнаменты. В «Зарядье» большое внимание обращают на детали, и я считаю, что сделать дизайн канализационного люка интересным для горожан и туристов — это правильный ход, который придаст парку еще больше уникальности", — заметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он также отметил, что во многих европейских городах, а также в Японии и Соединенных Штатах Америки промышленный дизайн давно стал частью фирменного стиля города.

Для того, чтобы люки хорошо вписывались в фирменный стиль, на них будет использован фирменный логотип — листочек с узнаваемой штриховкой. Она не только придаст благородный вид элементу, но и позволит сделать люк менее скользким.

Гости парка и посетители Московского урбанистического форума, который начнется в «Зарядье» 17 июля, смогут увидеть новые люки.

Заказчиком на изготовление люков выступил генеральный застройщик парка «Зарядье» АО «Мосинжпроект».

Ранее Сергей Собянин сообщил, что основные работы по по благоустройству в парках столицы будут завершены до 1 сентября. По словам мэра, на территории парка «Ходынское поле» появятся холмы и альпийские горки высотой до 10 метров.