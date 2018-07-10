В Зарядье установят дизайнерские канализационные люки

Дизайн люков разработала студия Артемия Лебедева . Там подчеркнули, что новые люки улучшат и без того прекрасный имидж «Зарядья». «Парк, который даже крышки канализационных люков делает красивыми, — это очень хороший парк», — отметил представитель студии.

На каждом люке будет использован фирменный логотип — листочек, а также узнаваемая штриховка. Новые люки посетители парка смогут увидеть в ближайшее время — их будут устанавливать партиями, постепенно заменяя прежние.

Парк «Зарядье» открылся 9 сентября 2017 года, однако строительство объектов на его территории продолжается. В ближайшее время должна открыться филармония, большой за которой рассчитан на 1,5 тысячи зрителей.