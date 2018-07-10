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В Зарядье установят дизайнерские канализационные люки
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В Зарядье установят дизайнерские канализационные люки 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Дизайн люков разработала студия Артемия Лебедева. Там подчеркнули, что новые люки улучшат и без того прекрасный имидж «Зарядья». «Парк, который даже крышки канализационных люков делает красивыми, — это очень хороший парк», — отметил представитель студии.
На каждом люке будет использован фирменный логотип — листочек, а также узнаваемая штриховка. Новые люки посетители парка смогут увидеть в ближайшее время — их будут устанавливать партиями, постепенно заменяя прежние.
Парк «Зарядье» открылся 9 сентября 2017 года, однако строительство объектов на его территории продолжается. В ближайшее время должна открыться филармония, большой за которой рассчитан на 1,5 тысячи зрителей.
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