Колыма: движение вверх

По качеству жизни Магаданская область поднялась на 3-е место в Дальневосточном федеральном округе. По уровню зарплаты заняла вторую строчку среди дальневосточных и пятую — среди российских регионов

Главным производством на Колыме была и остается добыча серебра и золота. По серебру регион безусловный лидер в России. По золоту он на втором месте после Красноярского края. В прошлом году магаданские горняки добыли без малого 33 тонны драгметалла, что на 5,1 тонны больше, чем в 2016 году. В 2018 году планируется довести уровень золотодобычи до 37 тонн.

Такие показатели во многом связаны с новым проектом, который вышел в прошедшем году на проектную мощность. Это комбинат на месторождении Павлик. Так его, в честь своего сына, назвал легендарный советский геолог Дмитрий Асеев, открывший это месторождение в начале 1940-х. Предприятие было запущено в 2015 году, и вот уже в 2017-м горняки добыли 6,5 тонны золота. Ожидается, что благодаря модернизации производства объемы переработки руды в ближайшие годы увеличатся вдвое, позволив получать 12-13 тонн золота в год.

Важнейший показатель привлекательности региона — инвестиционные проекты. В сентябре 2017 года Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме дал старт запуску золотоизвлекающей фабрики компании «Полюс». Это самый крупный на Дальнем Востоке комбинат, расположенный на месторождении Наталка. Уже в конце года на Наталкинском ГОКе были отлиты первые золотые слитки. Примечательно, что месторождение было названо так опять-таки в честь ребенка все того же Дмитрия Асеева. Получается, что имена брата и сестры носят крупнейшие месторождения золота на Дальнем Востоке. Сергей Носов временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области «Сейчас наша задача — превратить суровый северный край в территорию счастливых людей. Колыма по своим перспективам, настрою жителей, своей ауре должна стать настоящим „Золотым сердцем“ России».

БРЕНД РЕГИОНА

Желтый драгоценный металл — безусловный символ Колымы. Недаром само освоение региона началось именно после открытия ее масштабного золотоносного потенциала.

В последние годы регион все чаще говорит о развитии собственногобренда, и довольно логично, что им стала «Золотая Колыма». Ежегодно в регионе проходит «Золотой фестиваль», самой азартной частью которого являются соревнования по горняцкому мастерству — «Старательский фарт». Суть его заключается в том, что при помощи самых простых ручных средств — лотка, кайла и консервной банки — из кучи золотоносного песка участники стараются намыть наибольшее количество драгметалла. Причем дается участникам всего 15 минут. Год от года на конкурс съезжается все больше участников, и оно понятно: ведь главный приз — миллион рублей. А для чистоты конкурса старатели-новички и профессионалы участвуют в конкурсе отдельно.

НЕЗОЛОТЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Благодаря регулированию тарифов на энергоресурсы на Дальнем Востоке в распоряжении региона в прошлом году оказались 669,5 миллиона рублей. Вместе с федеральными средствами их направили на значимые социальные проекты, в том числе строительство детского сада, физкультурно-оздоровительного комплекса и другие. Также было отстроено новое здание радиологического корпуса Магаданского областного онкологического диспансера, фельдшерско-акушерский пункт в национальном селе Тахтоямск. 69 километров федеральных, региональных и муниципальных дорог отремонтировали и реконструировали. Построили 7 мостов и мостовых переходов.