Магаданской области нужна диверсификация экономики, заявили власти

По добыче золота Магаданская область лидирует среди субъектов Дальнего Востока. В целом по России регион находится на втором месте после Красноярского края. В 2017 году в области было добыто 32,95 тонны золота, в 2018 году планируется добыть 37,1 тонны. Увеличение добычи золота происходит за счет выхода на проектную мощность сразу двух крупных рудных месторождений — «Наталкинское» и «Павлик». Крупных россыпных месторождений в регионе осталось немного, масштабной геологоразведкой же на Колыме много лет никто не занимается.

"Я беседовал со многими руководителями и собственниками добывающих компаний, работающих на Колыме, их позиция понятна: пока им есть, чем заниматься, их все устраивает. А новые компании, которые могут приходить в регион, ориентируются не только на золото. И это хорошо. Потому что региону нужна диверсификация экономики, развитие производства в разных отраслях. Колыма — одна из кладовых России, и перспективы развития региона я вижу не только в росте добычи золота, но также цветных и черных металлов. Потенциал таких цветных и черных металлов, как медь, молибден, олово, вольфрам, свинец, цинк, железо на территории области значителен", — цитирует Носова сайт правительства Колымы.

Поясняется, что одно из преимуществ Магаданской области — избыток электроэнергии. В регионе работают две гидроэлектростанции, которые позволяют обеспечить электроэнергией любые мощности, что также должно привлечь новых инвесторов.

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