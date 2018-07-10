Лезгинка: что на самом деле означает этот танец

Лезгинка знакома всем. Этот танец танцуют на концертах, городских площадях, на свадьбах и просто на дороге. Кого-то он вдохновляет, кого-то раздражает.

Особенности танца

У народов Кавказа есть множество общих черт, обуславливаемых их генетическим сродством — начиная от знаменитого «горского темперамента», заканчивая языковой и культурной близостью. Один из самых известных общих символов культуры народов Кавказа — это танец лезгинка, традиционно символически выражающий все многообразие горского мировосприятия.

Танец существует под разными названиями у балкарцев и карачаевцев, осетин, дагестанцев, абхазов, калмыков, кубанских казаков, ногайцев, кабардинцев, черкесов, абазин, адыгейцев, чеченцев грузин, армян, азербайджанцев и многих других народов.

Танцу сопутствует ритмичное и ускоряющееся музыкальное сопровождение в размере 6/8, в оркестр входят гармошка, даурбас (ударный инструмент), аккордеон, зурна, трещотки, горская скрипка, арфа, трехструнная балалайка. Музыка и танец обязательно сопровождаются хлопаньем в ладоши.

Лезгинка обладает глубоким символическим значением — древней основой танца является история, повествующая об орле и лебеде. В образе орла танцует мужчина, чередующий темп танца от медленного к стремительному, подобно орлу, то парящему, то пикирующему, и раскидывающий руки, как если бы это были крылья. Женщина напротив двигается плавно, подражая лебединой стати и грации, постепенно ускоряясь, следуя партнеру. Мужчины соревнуются друг с другом, пытаясь показать лучшую сноровку и самые невероятные движения на максимальной скорости. Лезгинка также может исполняться с оружием, что придает ей дополнительной воинственности.

Техники исполнения

Лезгинка существуют во множествах вариаций, и каждый народ танцует ее оригинально. Можно выделить три типа танца, каждый из которых отличается своим неповторимым исполнением.

Первый и самый распространенный — мужская одиночная лезгинка. Его исполняют как на свадьбе, так и перед боем.

Второй — это женская одиночная лезгинка, гораздо более редкая. Здесь девушка подражает движениям лебедя: пластика рук медленна и грациозна, а взгляд немного направлен вниз.

Третьей разновидностью лезгинки является парный танец, в котором орел как бы парит над лебедью, символизируя любовное стремление.

Мифологические истоки

Как правило, происхождение лезгинки связывают с племенными танцами, обрядами охоты и древними тотемическими ритуалами. Само слово «лезгин», как считается, восходит к слову орел (лекь), который, очевидно, был у лезгин и некоторых других кавказских народов тотемным знаком. Танец охотника, представляющий собой особый обряд перед охотой или боем, имитировал движения тотемного животного — орла, бросающегося на добычу (девушку).

Со временем ритуальный танец мог превратиться в соревнование джигитов. Неслучайно, что лезгинку любили и любят исполнять на свадьбах — в том символическом пространстве, где «орлам» необходимо завоевывать своих «лебедей» с помощью демонстрации удали и изящества.

Танец был своеобразным способом показать свою симпатию понравившимся партнерам, ведь девушка в танце могла указать направлением полета на понравившегося юношу, а он, в ответ, мог попытаться не отпустить ее от себя, при этом не касаясь даже платья девушки. Очевидно, что танец воспринимался символически как выражение любовной страсти, и потому перейти границу дозволенного в рамках публичного пространства было недопустимым.