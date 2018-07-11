Сотрудники заповедника в Красноярском крае сделали редкие фото выпавшего из гнезда бельчонка‐летяги

Работники Центральносибирского заповедника Красноярского края запечатлели редкие кадры бельчонка‐летяги. Он выпал из гнезда и его нашли на кордоне Комса, сообщила телекомпания «ТВК».

«Молодняк летучей белки очень любопытен, поэтому бельчонок и упал, услышав шум. Рядом с маленьким зверьком парила самка», — рассказали в заповеднике.

Источник фото: Центральносибирский государственный природный биосферный заповедник.

По словам специалистов, зверьки очень скрытные, особенно взрослые особи. Благодаря специфическому окрасу их обнаружить очень сложно, если только долго не наблюдать за ними.

Медведи более 10 раз за неделю вышли к людям в красноярских «Столбах». Больше всего встреч животного с туристами произошло в Такмаковском районе.