Ещё
Сотрудники заповедника в Красноярском крае сделали редкие фото выпавшего из гнезда бельчонка‐летяги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудники заповедника в Красноярском крае сделали редкие фото выпавшего из гнезда бельчонка‐летяги 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Работники Центральносибирского заповедника Красноярского края запечатлели редкие кадры бельчонка‐летяги. Он выпал из гнезда и его нашли на кордоне Комса, сообщила телекомпания «ТВК».
«Молодняк летучей белки очень любопытен, поэтому бельчонок и упал, услышав шум. Рядом с маленьким зверьком парила самка», — рассказали в заповеднике.
Источник фото: Центральносибирский государственный природный биосферный заповедник.
По словам специалистов, зверьки очень скрытные, особенно взрослые особи. Благодаря специфическому окрасу их обнаружить очень сложно, если только долго не наблюдать за ними.
Медведи более 10 раз за неделю вышли к людям в красноярских «Столбах». Больше всего встреч животного с туристами произошло в Такмаковском районе.
360tv.ru: последние новости
Американская модель показала подписчикам свою грудь Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи подростка в горах Сочи Мать Волочковой показала фото раздетой внучки
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть22
Шведская модель поразила бесконечными ногами77
Звезды, потерявшие детей
Кто узнает звезд без макияжа2
Как женщины защищают свои репродуктивные права5
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение