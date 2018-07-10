На Ямале во время шторма на реке утонул мужчина

Трагедия случилась в ночь на 10 июля на реке Обь, вблизи села Харсаим.

По информации пресс-службы Следственного комитета Ямала, двое мужчин, загостившись у приятеля, ночью решили на лодке добраться домой. Несмотря на предупреждение о том, что на реке поднялся шторм, а сами мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, гости завели моторную лодку и отправились в путь.

«Буквально в нескольких метрах от берега транспортное средство перевернулась. Местный житель бросился на помощь своим товарищам, но спасти удалось только одного», — сообщает региональное управление СКР

Добавим, это уже второй случай гибели на водных объектах Ямала за последние несколько дней. Еще одна трагедия произошла в ночь на 8 июля на озере в районе поселения Яр-Сале. Рыбак, который хотел проверить сети, упал в воду из опрокинувшейся лодки. Спасти его не удалось..