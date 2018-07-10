В Волгоградской области утонули курсант кадетской школы и восьмиклассница

Вчера вечером в хуторе Белогорский Кумылженского района утонула 15-летняя школьница. В Быковском районе региона не справился со стихией не умевший плавать курсант Воронежского кадетского корпуса.

Юноша страдал эпилепсией

Как рассказали V1.ru в экстренных службах области, на волгоградском водохранилище утонул 16-летний юноша.

— Молодой человек купался около восьми часов вечера в заливе «Клиновая Балка» водохранилища севернее города Быково, — сообщает источник. — Юноша страдал эпилепсией и плавать не умел. Возможно, у него случился приступ. Его тело до сих пор не обнаружено. Подросток учился на первом курсе Воронежского кадетского корпуса.

Другая трагедия на воде произошла в Кумылженском районе области.

— Школьница из хутора Белогорский пошла искупаться в «Ермиловский пруд», находящийся в четырёх километрах от населённого пункта, примерно в половине шестого вечера. Девочка училась в 8 классе местной школы. Во время купания она утонула. В результате поисков, её тело обнаружили на дне пруда.

Родителей предупреждают о необходимости следить за пребыванием подростков на воде, не оставлять их на водоёмах одних и избегать купания в неизвестных местах.