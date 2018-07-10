На Линейной из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, выпал годовалый малыш

На месте трагедии сейчас работают следователи

Сегодня, 10 июля, в Тюмени произошла очередная трагедия, унесшая детскую жизнь. Годовалый ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже одного из домов на улице Линейной. Травмы, получения в результате падения с большой высоты, оказались несовместимыми с жизнью.

— Из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, выпал мальчик 2017 года рождения. На месте трагедии сейчас работает следственная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются, — рассказала 72.ru Анастасия Лепехина , старший помощник руководителя регионального управления СКР

С наступлением теплых дней такие трагедии стали происходить в Тюмени часто. Несколько дней назад из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже одного из домов на улице Валерии Гнаровской, выпал трехлетний малыш. Прибывшие на место врачи пытались спасти ребенка, но полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. В июне на этой же улице с девятого этажа вместе с москитной сеткой выпала годовалая девочка. Медики сделали всё, что могли, но из-за многочисленных серьёзных травм она тоже скончалась. Мы поговорили с психотерапевтом, психологом и с представителем родительского комитета. Эксперты дали дельные советы, как уберечь свою семью от этой беды.