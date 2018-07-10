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Невесте — 56, жениху — 72. В доме престарелых Владикавказа сыграли свадьбу
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Невесте — 56, жениху — 72. В доме престарелых Владикавказа сыграли свадьбу 

АиФ Ставрополье 59 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Кольца, платье и фата
Марина с детства прикована к инвалидной коляске, в доме-интернате живёт уже больше 15 лет. Её избранник Михаил сюда попал год назад, вспоминает, что как увидел Марину в первый раз, сразу «захотелось о ней заботиться». Хотя его самого судьба не баловала. Жил он в Комсомольске-на-Амуре, Осетию за лучшей жизнью приехал 25 лет назад, когда родственников в тех краях не осталось. Но лучшей жизни так и не нашёл. Все эти годы батрачил за еду, ухаживая за скотиной или занимаясь хозяйством в частных домовладениях селений Чермен и Ольгинское.
Нынешние соседи отзываются о нём как о спокойном и очень душевном человеке. «Что надо для тихого семейного счастья? У нас отдельная комната, телевизор есть, будем жить и ухаживать друг за другом. Я хочу заботиться о Марине, одевать, обувать её», — улыбается новобрачный.
«У них очень теплые отношения. Несмотря на то, что у нашей невесты очень сложный характер, — рассказывает соцработник Зарина Багаева. — Она так ждала этот день, мечтала о белом платье, фате, белых туфлях, кольцах, прическе и макияже. Очень хотела чтобы все было белое, как и положено. С утра так разнервничалась, что и порыдала немного, как это часто бывает с невестами».
Новобрачные появились перед гостями под песни местного хора. Поставив подписи в журнале регистрации браков, они принимали поздравления от гостей, сотрудников и жителей дома-интерната. Концерт, свадебный торт, весёлое застолье, танцы и китайский фонарь желаний — все традиции были соблюдены.
«Это мой самый счастливый день, — взволнованно признались невеста. — Всё как я хотела: много-много гостей, цветы, подарки».
Вместе легче
Подарки в честь праздника получили и все остальные семейные пары. В декабре прошлого года здесь сыграли две свадьбы одновременно. В этот раз планировали также, но вторая пара «молодых» немного повздорили накануне и решила пока не спешить.
Декабрьские семьи живут дружно, прекрасно ладят, о сделанном ничуть не сожалеют.
Для 66-летнего Виктора Белова, как он сам признаётся, этот брак, как тихая гавань. Он бывший моряк с Сахалина.
«Десять лет назад приехал к сестре, продав там жильё. На фоне диабета потерял ногу, и уже после больницы оказался на улице без денег и квартиры, — рассказывает он о своих злоключениях. — Ранее не раз был женат. Но особенно рад этому позднему браку. Ведь с годами становишься спокойнее, терпимее и снисходительнее, готов сглаживать противоречия, если они возникают. Не то, что в молодости, когда страсти кипели. С нынешней супругой живём в очень комфортных условиях. У нас всё есть, больше ничего, наверное, и не нужно. Вместе легче. Всегда есть с кем пообщаться вечерком за чашечкой чая. Счастье в любом возрасте возможно».
Спокойно душа в душу живут и Владимир с Евгенией, заботясь друг о друге. Они попали сюда уже супругами после распределения из соцприюта. Он инвалид-колясочник, пострадавший в чеченской войне и потерявший там всю семью, она — беженка с Украины.
Жители дома-интерната уверены, что всё дело в атмосфере, созданной здесь сотрудниками.
«Мы очень любим наших подопечных, учим их быть терпимыми и прощать. Здесь своя аура. Когда утром перешагиваем порог нашего заведения, сразу совершенно забываем про внешний мир. Что касается наших семейных пар, то после брака все они поменялись в лучшую сторону. Особенно это заметно по мужчинам. Они стали более организованными», — говорит директор «Заботы» Фатима Качмазова.
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