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Оренбургские врачи провели внутриутробную операцию и спасли двойню
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Оренбургские врачи провели внутриутробную операцию и спасли двойню 

ProOren 56 минут назад
Фото: ProOren
Врачи оренбургского перинатального центра успешно провели уникальную внутриутробную операцию 34-летней женщине, вынашивавшей двойню.
В областном минздраве поясняют, что женщина была на 30-й неделе беременности. Медики столкнулись с редким случаем, когда из-за неправильного прикрепления пуповин плодов к плаценте у малышей нарушилось кровоснабжение. От этого у одного из крох развилась анемия, а у другого обнаружился избыток гемоглобина. Из-за патологий малыши могли погибнуть, еще даже не родившись.
Внутриутробная операция матери, вынашивающей двойню, в перинатальном центре проводилась впервые. Около часа два хирурга, анестезиолог и врач-лаборант боролись за еще неродившихся малышей. Первому плоду врачи сделали переливание крови, второму — редукцию крови.
После операции еще некоторое время мать находилась в больнице под присмотром специалистов. Когда угроза плодам исчезла, и они стали жизнеспособными, медики сделали роженице «кесарево» и помогли появиться на свет двум малюткам.
Несколько дней новорожденных девочек выхаживали в реанимации, сейчас они чувствуют себя нормально. За здоровьем мамы и ее дочек следят специалисты.
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Женский форум
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