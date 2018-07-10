Оренбургские врачи провели внутриутробную операцию и спасли двойню

Врачи оренбургского перинатального центра успешно провели уникальную внутриутробную операцию 34-летней женщине, вынашивавшей двойню.

В областном минздраве поясняют, что женщина была на 30-й неделе беременности. Медики столкнулись с редким случаем, когда из-за неправильного прикрепления пуповин плодов к плаценте у малышей нарушилось кровоснабжение. От этого у одного из крох развилась анемия, а у другого обнаружился избыток гемоглобина. Из-за патологий малыши могли погибнуть, еще даже не родившись.

Внутриутробная операция матери, вынашивающей двойню, в перинатальном центре проводилась впервые. Около часа два хирурга, анестезиолог и врач-лаборант боролись за еще неродившихся малышей. Первому плоду врачи сделали переливание крови, второму — редукцию крови.

После операции еще некоторое время мать находилась в больнице под присмотром специалистов. Когда угроза плодам исчезла, и они стали жизнеспособными, медики сделали роженице «кесарево» и помогли появиться на свет двум малюткам.

Несколько дней новорожденных девочек выхаживали в реанимации, сейчас они чувствуют себя нормально. За здоровьем мамы и ее дочек следят специалисты.