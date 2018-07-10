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Почему летние каникулы опасны для детского здоровья
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Почему летние каникулы опасны для детского здоровья 

МедикФорум 55 минут назад
Фото: МедикФорум
Исследование показало, что в летние каникулы дети употребляют в 5 раз больше сахара, чем в другое время года. Это связано с большим количеством мороженого и сладких напитков в рационе. Родители позволяют детям употреблять в 5 раз больше сахара во время летних каникул, чем другие месяцы, как показал опрос 1 000 пап и мам из Великобритании. Все они имели детей в возрасте до 17 лет, и оказалось, что большинство позволяет им налегать на мороженое и сладкие напитки более активно летом. Именно эти продукты питания были названы самыми большими угрозами детского здоровья. Менее 10% родителей побуждали своих детей более активно употреблять овощи и фрукты, хотя летнее время является идеальным для этих продуктов.
«Современные дети не могут жить без большого количество так называемых «пустых калорий», которыми они лакомятся в школе и дома, — подчеркивают авторы опроса. — Летние каникулы можно назвать важнейшим периодом года для того, чтобы родители скорректировали питание ребёнка. Однако именно в этот период детям дают расслабиться и налегать на самые вредные продукты питания. 80% опрошенных нами пап и мам выразили опасения по поводу того, что летом в рационе их детей так много сахара. Тем не менее, родители почти ничего не делают для того, чтобы включать в питание ребёнка больше сезонных фруктов и овощей, ведь летом отмечается их изобилие, и они являются наиболее свежими и полезными».
МедикФорум напоминает, что продукты питания и напитки с высоким содержанием сахара значительно увеличивают риск развития кариеса и других проблем в полости рта ребёнка. Кроме того, подобное питание при низком уровне физической активности способствует прибавке лишнего веса и развитию ожирения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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