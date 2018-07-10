Сотрудники полиции из Сокола приняли участие в мероприятии ко Дню борьбы с наркоманией

К Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом на севере столицы провели профилактическое мероприятие для юных москвичей. К лекции присоединилась инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД Росси по району Сокол майор полиции Юлия Кулагина.

— Сотрудники ОНК УВД по САО рассказали ребятам, как важно вести здоровый образ жизни, — сообщил представитель пресс-службы УВД по Северному округу. — А Юлия Кулагина посоветовала детям уделять больше времени прогулкам на свежем воздухе, заниматься физкультурой, призвала соблюдать меры безопасности во время прогулок на природе.

Около 30 юных жителей округа собрались в летнем лагере Центра социальной помощи семьи и детям. По окончании встречи они поблагодарили сотрудников полиции за проведенную беседу. (ео)