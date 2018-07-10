В Калининградской области появился двор, в котором все хотят сфотографироваться

Там есть и цветы, и мельница, и даже колодец. Все убранство территории вокруг дома полностью сделано руками самих жителей. За свои старания они выиграли грант. Где находится чудо-двор и на что жильцы потратят деньги, расскажет Екатерина Адамова.

Дом №8 по улице Утина в Багратионовске знают практически все жители города. Многие приходят сюда специально, чтобы сделать фото или просто полюбоваться пейзажами. Как рассказывают сами жильцы, пройти мимо такой красоты просто невозможно.

Евгений Хвесюк, автор проекта:

— Машины раньше приезжали парковаться к нам во двор. А теперь они заезжают, видят эту красоту, заднюю передачу включают и уезжают. Сюда никто не заезжает. Для них это как стоп.

Здесь все сделано своими руками, рассказывает старший по дому Евгений Хвесюк. Мельницу он изготовил из старых досок, колодец собрал тоже сам. Даже каждый камень принёс лично, когда рыбачил на заливе. Особое внимание к цветам. На них уходит большая часть времени.

Алла Хвесюк, жительница:

— Утром пройдешься, пощипаешь цветочки, что-нибудь подправим, вечером солнце садится, поливать надо тоже сходить.

В прошлом году жильцы узнали о всероссийском конкурсе на лучший двор. Собрали совет, на котором единогласно решили участвовать. Помогло еще и то, что возле дома территория была полностью отремонтирована.

Максим Азов, глава администрации Багратионовского городского округа:

— Мы вообще стараемся к любой работе подходить комплексно. Если вы посмотрите, мы в прошлом году сделали полностью улицу Утина, сделали новые тротуары, к каждому дому, к каждому подъезду и получилось так, довольно комплексно. Сделан двор, сделана дорога, сделаны тротуары. Мы эту практику будем продолжать дальше.

Итоги конкурса подвели в Москве. Финалистов за 3 место выбирали по количеству лайков. Этот двор получил из около двух тысяч. За красоту и главное уют, жильцы получили свои законные 100 тысяч рублей.

Екатерина Адамова, корреспондент:

— Первое, на что потратят жильцы свои честно выигранные деньги — это забор. Он будет полтора метра в высоту и 50 метров в длину. Но самое главное, что ограждение не будет закрывать вид на сад, которым так дорожат жильцы дома-победителя.

Но забор — это 50 тысяч. Остальные деньги уйдут на ремонт ограждения детской площадки и сушилку для белья. Как рассказали жильцы, она будет из поликарбоната и с навесом.