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«ВКонтакте» и РИА Новости запускают совместный конкурс
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«ВКонтакте» и РИА Новости запускают совместный конкурс 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Социальная сеть «ВКонтакте» и РИА Новости запускают совместный конкурс для интернет-пользователей.
Победители получат возможность посетить VK Fest, который состоится 28 и 29 июля 2018 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.
Конкурс проводится в «истории» группы РИА Новости. В ее записи приняли участие блогеры из ND Production. Для участия пользователям необходимо записать на видео кавер на любую из песен артистов, выступающих на VK Fest-2018, и выложить его к последнему слайду «истории» сообщества РИА Новости в социальной сети «ВКонтакте».
Четверо победителей будут объявлены 12 июня, каждый из них получит по два билета на фестиваль. Конкурс ВК-РИА  VK Fest-2018 станет четвертым фестивалем, организованным «ВКонтакте». В этом году гостями мероприятия станут музыканты, Баста, Элджей, Feduk, Little big, Елена Темникова, Noize MС и многие другие. Кроме того, в рамках фестиваля будут проводится лекции известных блогеров, различные мастер-классы, спортивные игры на свежем воздухе, компьютерные турниры и конкурсы косплееров. Организаторами VK Fest являются «ВКонтакте» и «Радио Рекорд».
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