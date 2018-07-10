«ВКонтакте» и РИА Новости запускают совместный конкурс

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости . Социальная сеть «ВКонтакте» и РИА Новости запускают совместный конкурс для интернет-пользователей.

Победители получат возможность посетить VK Fest, который состоится 28 и 29 июля 2018 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Конкурс проводится в «истории» группы РИА Новости. В ее записи приняли участие блогеры из ND Production. Для участия пользователям необходимо записать на видео кавер на любую из песен артистов, выступающих на VK Fest-2018, и выложить его к последнему слайду «истории» сообщества РИА Новости в социальной сети «ВКонтакте».