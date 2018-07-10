Почему чукчи боялись умереть своей смертью

Некоторые этнографы упоминают необычное отношение чукчей к смерти, которое можно охарактеризовать словом «бесстрашие». Заболевший или в случае мучительной долгой смерти чукча часто предпочитал смерть от руки соплеменника и прямо просил своих сородичей о помощи в самоубийстве. Отказать они ему не могли по соображениям религии, хотя делали с трудом. Часто рука родного человека была нетвердой и умирающий мучился, умоляя его прикончить.

Случаи «добровольной смерти»

Советский этнограф Владимир Германович Тан-Богораз в книге «Чукчи» приводит несколько случаев добровольной смерти, которые ему пришлось наблюдать лично в начале XX века. Например, случай, произошедший в селении Мариинский пост, куда для торговли приехали чукчи из тундры. Один из них внезапно почувствовал резкую боль в животе и к ночи попросил родных убить его, что те и сделали. Причиной подобного самоубийства может быть не только болезнь, но и подступающая старость. Больной человек в тундре испытывает сильнейшие страдания и является обузой для других, что и сам понимает.

Кроме этого, желание смерти могло быть вызвано отчаянием и депрессией, например, некий чукча по прозвищу «Маленькая ложка» попросил убить его только потому, что у него была злая жена и плохие сыновья. А другой чукча рассказывал советским ученым об обычае, в соответствии с которым отец, которого обидел сын, должен возжелать смерти и попросить обидевшего его отпрыска убить его.

Борогаз упоминает и самоубийство одной богатой вдовы, которая так боялась, что ее стадо начнет убывать, что попросила удавить себя.

Мужчине более пристало погибать в поединке с противником, и чукчи иногда так и делали, ища смерти. Помочь старику перейти в страну мертвых считалось даже почетным, но в случае с детьми и подростками срабатывало «табу» — помощником в таком случае никто не хотел быть.

Почему же чукчи с легкостью расставались с жизнью? Только ли тяжестью существования можно объяснить такое противоестественное поведение?

Не хотели становиться жертвой kelet

Сами чукчи объясняли свое поведение тем, что они «не желают умирать от kelet (злых духов), а предпочитают смерть в бою или, на худой конец, насильственную смерть, которая приравнивается к почетной „боевой“.

А смерть от болезни — это смерть от злых духов, которые насылали на человека болезни — оспу, грипп, паралич. Они отличались по размеру и по внешнему виду: некоторые из них носили одежды, снятые с мертвецов и сшивали лоскуты человеческими жилами, другие были небольшими, словно черви. Чукчи верили, что они проникают в человека и вызывают недомогание.

Третьи kelet могли подкараулить одинокого путника и вселиться в него, поэтому чукчи никогда не ходили в одиночку, а только со спутником. Четвертые kelet были похожи на животных, а пятые были антропоморфны.

Но все они, по поверьям чукчей, охотились на людей, пили их кровь, выедали печень и пожирали душу. А антропоморфные духи-каннибалы были настолько схожи с людьми, что даже вели с ними войны — об этом рассказывало множество легенд.

Насильственная смерть — гарантия „рая“

Вторая причина, по которой чукчи легкомысленно относились к жизни, была безусловная вера в то, что люди, умершие насильственной смертью, получают самые лучшие места в Верхнем мире — там, где обитали существа-звезды и Великие предки. Насильственная смерть была некоей жертвой богам, которые должны были пропустить душу человека в Верхний мир.

Самое лучшее место на том свете представляло собой жилище „в красном пламени северного сияния“, где можно проводить время, беспечно играя в мяч моржовой головой.

Чтобы самому не стать kelet

Но была еще одна причина, по которой зрелые люди желали быть убитыми. Эта причина — страх после естественной смерти стать „настоящим kelet“ — духом, расположенным ко всяческому злу и крайне агрессивному к людям. Чукчи искренне верили, что оставленный в тундре мертвец может начать бродить по окрестностям и напасть на одинокого путника, а мертвый родственник может вспомнить дорогу домой и вернуться в родную ярангу за членами семьи.

Даже когда умерший находился в жилище, за ним всегда наблюдал хотя бы один человек — чтобы покойник не встал. Кто-нибудь из опытных людей обязательно раздавал родне защитные амулеты. Как только человек умирал, женщины начинали шить белую смертную одежду, покойника раздевали под шкурами и одевали в новое так, чтобы никто не видел его тела.

Существовали строгие запреты — нельзя было бить в шаманский бубен, нельзя работать с иглой или со скребком.

Необыкновенное зло несло живым само тело мертвеца после того как его выносили из яранги.

Считалось, если нарты с покойником во время похорон перевернуться — такой человек обязательно станет злым духом.

Тело умершего оставляли в тундре, в могильной ограде из камней, принося в жертву оленей, оставляя мертвецу его личные вещи, нарты. Затем „знающий“ человек разрезал на трупе одежду, вскрывал тело, осматривая сердце и печень и объявляя о причине смерти, — была ли она вызвана kelet, заклинаниями шамана или человек был просто стар и болен, а затем перерезал покойнику горло — не давая таким образом духу смерти или болезни вернуться в стойбище с людьми.

Найти в тундре мертвое тело означало подвергнуться опасности нападения духа-мертвеца, который мог догнать и вызвать приступ падучей (эпилепсии). В этом случае чукча никогда не возвращался к стоянке тем же путем.

Брать вещи покойника чукчам даже в голову не приходило, но Тан-Богораз писал, что однажды какой-то казак взял с трупа женщины трубку и огниво. В эту же ночь она явилась ему во сне и потребовала вернуть все назад. Несмотря на то, что казак уже отъехал не менее 40 верст от места погребения, он был так напуган, что вернулся и положил все назад.