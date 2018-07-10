Александр Мясников — врач: личная жизнь

Александр Мясников фигура известная. Фото врача, ученого, телеведущего и автора многих книг по медицине, без труда можно найти на просторах интернета. На счету медика много спасенных жизней, и неудивительно, что благодарные пациенты хотят знать о его личной жизни как можно больше. Кто его жена и продолжают ли дети дело отца.

Биография

Будущее светило медицинской науки Александр Мясников родился в Ленинграде, ныне в Санкт-Петербурге, 15 сентября 1953 года. В детстве он, как многие его сверстники, грезил о путешествиях, но со временем взгляды поменялись. Позже парень понял, что хочет продолжить дело своих предков.

Возможно, сказались гены, ведь до него мужчины трех поколений посвятили свою жизнь врачеванию.

yandex_ad_1 Семья Мясниковых всегда жила придерживаясь строгих устоев. Отец и мать Александра Леонидовича были медиками и, конечно же, не видели своего сына ни в одной другой профессии. Сразу же по окончании школы, молодой человек поступил в московский государственный медицинский институт имени Пирогова, успешно окончив его в 1976 году. Затем 4 года работы в институте клинической кардиологии носящей имя знаменитого деда Александра, где он проходил аспирантуру и ординатуру.

Молодой человек ставит родных перед фактом: он отправляется с геологической группой в Мозамбик, где идет гражданская война.

Александр Мясников проработал 6 лет в горячей точке. За это время он многому научился, в том числе умению трудиться в полевых условиях, делая уникальные операции, спасая человеческие жизни. Это была хорошая практика позволившая набраться опыта и стать врачом, имя которого известно не только у нас, но и за рубежом. Тяжелая и одновременно с тем благородная профессия, отнимающая много сил и времени не помешало врачу устроить личную жизнь. Жена и дети занимают важное место в его жизни.

У известного доктора есть страничка в Instagram, где он с удовольствием делится с подписчиками фото, на которых запечатлен со своими домочадцами и любимыми животными.

Подтверждение международной квалификации

Кардиологом в научный медицинский центр Александр устроился сразу по возвращении из Мозамбика в Москву, где проработал некоторое время, после чего уехал за границу. Диплом врача общей практики Мясников получил в Нью-Йорке, окончив ординатуру при местном университете.

Потом снова возвращение на родину. Здесь Александр возглавил один из филиалов американских клиник в России и вскоре занял пост главного врача Кремлевской больницы.

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Работа на телевидении

Впервые Александр Мясников появился на экране в качестве медицинского эксперта в программе «Врача вызывали» выходившей на канале « Рен ТВ ». Затем последовал другой проект. С 2013 года врач ведет программу первого канала «О самом главном». Цель передачи, обратить внимание людей на их здоровье и донести основные пункты своей концепции.

Кроме всего прочего, каждый желающий может прочесть книги, автором которых является Мясников:

«Как жить больше 50: честный разговор с врачом». Это первая работа Александра Леонидовича. Писать не входило в его планы, но он из тех, кто не привык нарушать данное слово. Все началось с того, что на него вышли люди одного из издательств попросив написать доступным языком книгу о медицине. Пришлось выполнять обещание.

Потом последовали другие работы:

«Как лечиться правильно» — издание повествует о том, что многие болезни, которые буквально вчера считались неизлечимыми, успешно лечатся и, наоборот, о простых на первый взгляд заболеваниях, которые, как выяснилось — могут нанести серьезный вред здоровью.

«О самом главном с доктором Мясниковым» — эта энциклопедия в 3-х частях поможет в нужный момент грамотно оказать помощь близкому человеку.

«Есть ли жизнь после 50» — здесь собраны важные рекомендации от высококвалифицированного врача. Мужчины и женщины, могут без труда применить их в своей жизни.

«Инфекции, как защитить себя и своего ребенка» — название говорит само за себя.

«Пище водитель».

«Ржавчина» — что делать, чтобы сердце не болело.

«Русская рулетка» — как выжить в борьбе за собственное здоровье.

Это далеко не весь перечень книг. Каждое издание, автором которого является Мясникова, имеет огромный спрос у читателей.

yandex_ad_2 Что касается личной жизни врача, она сложилась вполне успешно. У него есть жена и двое детей. В сети есть фото счастливого семейства.

Семья доктора Мясникова

Личная жизнь не самая любимая тема для разговоров. Куда охотнее Александр Леонидович Мясников поддерживает беседы касаемо профессиональной деятельности. Известно лишь, что он был женат дважды. Со своей второй супругой познакомился на одном из светских раутов, будучи несвободным человеком.

Девушка, на которую мужчина сразу обратил внимание, тоже была не одна, а в компании молодого человека. К слову сказать, скоро у них должна была состояться свадьба. Но судьба распорядилась иначе.

После этой встречи, Мясников понял, что без памяти влюбился в ту девушку, и было бы нечестно делать вид, будто ничего не произошло. Они оформили развод с первой супругой, и он женился на Наталье. Их браку более 30 лет. Можно с полной уверенностью сказать: врач Мясников постоянен в отношениях. У них с женой двое детей, сын и дочка. Леонид, продолжая семейное дело, учится во Франции на фармацевта.

Дочь Полина проявила себя в рисовании и написании рассказов. У девочки вышел сборник «Полинины сказки». В семье Мясниковых обожают животных и очень трепетно к ним относятся. Фото, на котором 3 собаки и кот наглядное тому подтверждение.

Александр ведет активный образ жизни, последние годы много времени уделяет спорту:

занятию со штангой;

боксу;

борьбе;

гимнастике;

катанию зимой на снегоходах.

В свободное от работы время, предпочитает путешествовать вместе с семьей. Его жизненный девиз — двигаться, двигаться, двигаться.