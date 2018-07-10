Мария Аронова впервые прокомментировала слухи о страшной болезни

Актриса Мария Аронова всегда была довольно откровенна с поклонниками и не скрывала некоторые подробности личной жизни. В марте этого года Мария и ее возлюбленный Евгений отпраздновали 20-летнюю годовщину своих отношений и наконец связали себя узами брака, устроив скромное торжество, на котором присутствовали только родные и близкие друзья новоиспеченных супругов.

До знакомства с Евгением Мария едва не вышла замуж в 16 лет. Когда ей было 14, она влюбилась в студента и в 16 должна была уехать вместе с ним в Узбекистан, но вовремя одумалась.

В студенчестве Аронова родила ребенка от другого возлюбленного, который так и не повел актрису под венец, но их отношения не продлились долго. В 18 лет актриса узнала, что ждет ребенка. «Я очень глупа, когда влюбляюсь. Я перестаю думать, видеть и отдаюсь эмоциям. Я наделяю человека качествами, которых у него нет, поэтому по сути тот человек не виноват в том, что я в нем разочаровалась», — вспоминает Аронова.

«Я узнала о беременности, когда уже срок был больше четырех месяцев, я тогда была молодая и глупая. Узнав о ребенке, я уже перестала переживать об учебе и была совершенно счастлива, а отец ребенка сказал мне, что этот малыш не от него. После такого мы перестали общаться», — говорит Аронова. И хотя с отцом ребенка она то сходилась, то расставалась, а через несколько лет Мария по неопытности забеременела от него во второй раз. «Я решилась и сделала аборт. Меня бы выкинули из института, да и иметь еще одного малыша от Влада. Я до сих пор не могу себя простить. До сих пор молю о прощении. Это самое страшное, что было в моей жизни», — со слезами говорит Аронова.

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К счастью, Мария смогла обрести личное счастье. 20 лет назад в ее жизни появился Евгений — мужчина старше актрисы на 14 лет, но это не помешало паре быть вместе. Евгений смог заменить сыну Марии Владу родного отца. Мария и Евгений вместе с маленьким Владом вместе поехали в отпуск в Анапу, после которого актриса попала в больницу с гепатитом А, а Евгений больше месяца был рядом с ее сыном и даже проводил его в первый класс. «Когда они пришли после линейки первого сентября, и я увидела моего ухоженного сына, державшего Женю за руку, мне сразу стало так спокойно», — делится Аронова. Через некоторое время Мария подарила Евгению дочь Серафиму.

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Некоторое время назад в Сети появлялись сообщения о том, что Аронова тяжело больна — якобы артистке поставили страшный диагноз. Аронова решила впервые прокомментировать болезнь, с которой столкнулась. «До тех пор, пока пишут, значит я интересна и востребована. Со мной все хорошо, а все остальное — грязные слухи. Главное, чтобы это не коснулось моего пожилого отца и мою дочь, которая сейчас находится в подростковом возрасте», — высказалась Мария.