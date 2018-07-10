«Новичок»: Опять Россия?

Британское правительство, как уже давно прогнозировали, на грани распада. Разногласия относительно реализации Брексита подтолкнули министра по вопросам Брексита со своей командой, а также министра иностранных дел Бориса Джонсона к отставке. Тереза Мэй , по их мнению, слишком нерешительна в проведении жестких мер по реализации Брексита. Вполне вероятно, что тем самым укрепится именно позиция Мэй.

Однако британское правительство, по всей видимости, хочет избежать того, чтобы эрозия власти воспринималась как внутренняя проблема. И, возможно, поэтому оно так одержимо идеей демонизации России, поскольку в Великобритании не только осели российские миллиардеры, шпионы или инвесторы, такие как Браудер, которые в 1990-е годы обогатились, благодаря бизнесу. В настоящее время в адрес России звучат обвинения в том, что российские дезинформационные кампании помогли не только Трампу, но и сторонникам Брексита.

Еще после инцидента со Скрипалями безосновательные обвинения в адрес России под лозунгом: «Кто же еще это мог быть?» устраивали британских консерваторов, позиции которых по Брекситу уже тогда расходились, что способствовало размышлениям о том, как долго Мэй удастся продержаться у власти. Обвинения в адрес России позволили Мэй укрепить позиции. Кроме того было восстановлено единство с ЕС , США и НАТО , на задний план ушли линии раскола, оказавшись в тени из-за якобы имевшего места нападения Кремля на двойного агента и его дочь, при этом странным образом остается неизвестным, чем сейчас занимался Скрипаль. Совместная атака Вашингтона, Парижа и Лондона при поддержке Берлина на объекты, которые якобы были частью программы химического оружия Сирии, в качестве реакции на химическую атаку на Думу , которой по данным ОЗХО , возможно, и не было, также была бредовым трансатлантическим ходом.

По всей видимости, британское правительство сейчас снова пытается обратиться к той же манере действий. После того как Дон Стерджесс и ее друг Чарли Раули в Эймсбери якобы контактировали с «Новичком» и 30 июня были доставлены в больницу, неясным остается, идет ли речь о том же «Новичке», что и в инциденте со Скрипалями. Полиция пока что предполагает, что пара обнаружила контейнер, который использовался для атаки на Скрипалей и был тогда выброшен. Однако ранее его обнаружить не удалось, несмотря на активные поиски, что сейчас обеспокоило население. Кроме того, между Солсбери и Эймсбери расположена военная лаборатория Портон-Даун, где, вероятно, производится «Новичок», и с ним проводятся эксперименты.

В воскресенье Стерджесс скончалась, вероятно, от последствий отравления «Новичком», который, однако для Скрипалей не стал таким опасным (что связывают с дождем). Поначалу британское правительство не называло новый инцидент нападением, охарактеризовав его как случайность. Вместе с тем, вновь указывают на Россию, которую опять обвиняют в отравлении Скрипалей, не получив пока что каких-либо явных доказательств.

Так, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил вчера, как, впрочем, и обычно, без предъявления каких-либо фактов, о необходимой поддержке британского правительства: «Простая реальность заключается в том, что Россия осуществила нападение на британской земле, которое привело к смерти британского гражданина. Думаю, мир объединится с нами в осуждении этого».

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, который поначалу хотел воздержаться от заявлений, затем также решил обозначить общего врага. Нет «другого приемлемого объяснения», заявил он. С момента инцидента со Скрипалями это стандартное заявление, которое представляется малоубедительным, поскольку альтернативных объяснений и представлено не было. Джавид заявил вчера, что речь идет о том же отравляющем веществе, что и в деле Скрипалей, однако по-прежнему не известно, откуда оно взялось. Он также не сказал, кто зафиксировал схожесть веществ. Также мало информации имеется и о паре, которая якобы контактировала с контейнером с «Новичком».

Новые необоснованные обвинения в адрес России вызывают подозрения, что тем самым хотят отвлечь внимание от промахов полиции, которая не продвинулась в расследовании инцидента со Скрипалями, но отметила, что для жителей Солсбери и окрестностей нет особой опасности. Сейчас к этому добавляется не только явный кризис в правительстве в связи с Брекситом, но и саммит НАТО в Брюсселе. СМИ, например, «Гардиан» (Guardian) подыгрывают, не сохраняя дистанцию. В самом первом предложении статьи говорится: «Британка убита российским военным нервно-паралитическим веществом».

По всей видимости, ничего не выяснили. Но важно подозревать Россию в качестве преступника. Причем именно сейчас в случае пары, которая, как пока кажется, не имеет связей с Россией, и добросовестная спекуляция о причастности России в разгар Чемпионата мира по футболу и перед встречей Трампа с Путиным может восприниматься только как злонамеренная. Скорее здесь можно заподозрить тех, кто желает Кремлю плохого. В любом случае, налицо готовность западных правительств распространять альтернативные факты. Вероятно, в этом можно преуспеть. И хорошим ходом при этом считается обвинять другую сторону в дезинформации, чтобы самим активнее дезинформацию распространять.