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В полиции рассказали подробности об инциденте в Солсбери
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В полиции рассказали подробности об инциденте в Солсбери 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
В полиции Великобритании заявили, что инцидент в центре Солсбери благополучно завершился. Об этом сообщает Sky News.
По данным телеканала, оцепление на Касл-стрит в Солсбери было снято.
Как отмечается, пострадавший мужчина был доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает.
При этом в полиции подчеркнули, что угрозы для жизней жителей Солсбери нет.
Ранее сообщалось, что британская полиция заявила об инциденте с мужчиной в центре города Солсбери.
Как отмечалось, в связи с расследованием отравлений в Солсбери и Эймсбери полиция предпринимает все необходимые меры предосторожности.
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