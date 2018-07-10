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Ломающие жизни. Вся правда о сектах
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Ломающие жизни. Вся правда о сектах 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Вера в псевдорелигию опустошает не только кошельки, но и душу.
За последний год в России выросло количество общин пропагандирующие лжерелигию, которая заставляет людей отдавать последние деньги и продавать кровные квадратные метры. Несмотря на жесткую борьбу властей с сектами. Преступники по-прежнему находят лазейки в законодательстве для создания новых сектантских ячеек. «ВМ» узнала у психологов к чему приводит вера в лжепророков, и почему люди становятся их жертвами.
В ближайшие дни суд должен огласить приговор одному из самых опасных сектантов — Андрею Попову (Бог Кузя). Кто мы мог подумать, что этот обычный сорокалетний мужчина, возомнив себя истинным сыном «божьим» создаст колоссальную паутину сектантских ячеек по всей стране. Причина открытия псевдоверы проста — наживаться на судьбах несчастных людей. Притом, таких как Бог Кузя не только в России, а во всем мире не мало. Из-за такой активности людей каждый день информируют об опасности вступления в секты, церковь предупреждает о последствиях веры в лжепророков. Но, люди по-прежнему идут кланяться в ноги преступным идолам. Что подталкивает людей совершать социальное самоубийство, входя в подобные общины?
СПРАВКА
По советам психологов распознать родственника вступившего в секту необходимо по таким признакам:
— Сектант свято убежден в учение своей секты и не приемлет церковной веры;
— Крайне низкий уровень знаний по тем вопросам, о которых он рассуждает с уверенным видом знатока;
— Махровая демагогия. Загнанный в угол логическими аргументами, он попытается вывести вас из эмоционального равновесия с помощью всевозможных уловок;
— Человек никогда не признается, что он состоит в секте;
— Пропажа вещей и денежных средств из квартиры;
— Появление на теле сектанта акультных или псевдоправославных шрамов.
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