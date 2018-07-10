Высокие технологии в лицах: руководители Mail.Ru Group о неженских профессиях в IT

Выражение «высокие технологии» трудно визуализировать. Но за этим абстрактным на первый взгляд словосочетанием стоит постоянная работа людей, которые точно знают, что такое конкуренция и жесткий дедлайн. Harper's Bazaar встретился с топ-менеджментом Mail.Ru Group и убедился, что даже у самых сложных аспектов высоких технологий есть лицо. И оно прекрасно.

В компании вы отвечаете за непрерывную, бесперебойную и безопасную работу сервисов. Нервная у вас работа?

Скорее, невероятно ответственная — это более точное определение.

У вас были моменты, когда хотелось все взять и бросить?

Ни в коем случае. Это было бы слишком просто, а я не ищу легких путей.

Какими качествами должен обладать человек, чтобы работать в такой сложной области?

Важно уметь нести ответственность за свои решения и уметь вовремя собраться. И конечно, необходим технический кругозор — без него никуда.

Самый быстрый способ прийти в себя после долгого рабочего дня?

Провести время дома, с семьей, конечно. Выращиваю цветы, готовлю, гуляю по паркам, встречаюсь с друзьями, смотрю хорошее кино.

У вас бывает свободное время? Как предпочитаете его проводить?

Свободное время у меня есть. Вот, например, только что вернулась с Мальдив — незабываемые впечатления! Я серьезно увлекаюсь дайвингом: на моем счету уже солидное количество погружений.

Чего, на ваш взгляд, не хватает интернету сегодня?

Как всегда, специалистов: самое главное в интернет-проектах — это команда, так как в конечном счете все зависит именно от людей. Мы со своей стороны тоже стараемся воспитывать молодое поколение: у нас есть Технопарк и еще четыре проекта с вузами, где мы плотно работаем со студентами.

Анна Артамонова , вице-президент, директор бизнес юнитов Почта и портал и Instant Messengers

Что поменялось в рунете за последние 20 лет?

20, да и 15 лет назад интернет был маленьким аутсайдерским мирком гиков. Прекрасно помню то время: я была директором по маркетингу, денег на продвижение не было, мы хотели делать кросс-промо, приходилось очень много ходить, например по известным СМИ, и объяснять, почему с нами нужно дружить, кто мы такие и откуда вообще взялись. Сегодня интернет пронизывает все сферы нашей жизни, интернет-компании — короли мира. Это самые дорогие по капитализации предприятия, и они появляются в огромном количестве разных ниш — от пилотируемых автомобилей до медицины и генной инженерии. Именно мы определяем, как вы покупаете вещи, готовите еду, вызываете такси…

Как управлять коллективом, где у каждого — фантастические способности и огромное количество идей?

На самом деле, это не так тяжело. Просто нужно понимать, что этих людей мотивируют не деньги, а интересные задачи и осознание того, что их труд важен и нужен не только для компании, но и для общества и даже человечества.

Чем женщина-руководитель отличается от мужчины-руководителя, на ваш взгляд?

Я очень не люблю эти гендерные темы. И думаю, что ничем не отличается. По крайней мере, в моем случае. И я как руководитель не делаю поблажек женщинам.

Вы строгий начальник?

Я — да. И наверное, не очень альтруистичный. Я готова поддерживать и развивать людей, в которых вижу потенциал, при этом не очень готова прощать ошибки и давать вторые-третьи шансы тем, кого считаю слабыми. Люблю мотивированных и крутых — ничего не могу с этим поделать. И хорошо вижу перспективу даже в очень молодых сотрудниках.

Самое интересное в работе в IT — это…

Наверное, постоянные изменения.

Елена Григорян, директор по маркетингу и рекламе стратегических проектов

Кто сейчас играет в игры? И как в принципе трансформируется этот сегмент?

В игры играет практически все активное население мира. У каждого второго на телефоне установлено хотя бы одно игровое приложение — так что игроками являются даже те, кто себя к таковым не причисляет. Индустрия удивительно трансформировалась за последние годы. Раньше игры были в основном на компьютере и разрабатывались невероятно сложными — на них требовалось огромное количество времени. Сейчас же все в разы проще! Не важен даже возраст: в смартфонах отлично разбираются и малыши, и взрослые.

Вы сами относитесь к своей целевой аудитории?

Конечно. С одной стороны, мне важен профессиональный аспект вопроса, а с другой — могу запросто почувствовать себя обычным потребителем. У меня двое детей, и для нас гейминг — одна из возможностей с удовольствием провести время вместе. Кстати, советую всем родителям, тем более если ребенок — подросток: попробуйте поиграть вместе.

Вам когда-нибудь хотелось сменить сферу деятельности? Если да, то почему?

Я работаю в этой сфере уже 18 лет: сначала мы занимались изданием PC-игр, потом — консольных и социальных, позднее добавились мобильные. Все меняется молниеносно, заскучать не успеваешь. Я невероятно счастливый человек: мое хобби стало профессией.

У вас есть свои личные секреты тайм-менеджмента?

Я не упускаю ни одной минуты, а слово «лень» вообще вычеркнула из лексикона. По пути на работу успеваю проверить домашнюю работу сына и сделать десяток важных деловых звонков. Важно ни в коем случае не забывать про семью. Мы с сыном, например, занимаемся сноубордом. У него свой тренер, у меня — свой, но катаемся (и падаем) мы одновременно — и нам есть что обсудить после тренировки.

Женщине в России сложно быть руководителем, как вы считаете?

Женщине трудно в любой стране, если она пытается совмещать карьеру с личной жизнью. Но все возможно, я знаю это на собственном опыте. ​

Ирина Йозефсон-Шнайдер, вице-президент по развитию электронной коммерции

Вы думали когда-нибудь, что добьетесь такого успеха?

Точно нет. Успех не был моей целью. Просто еще в первые годы работы мне встречались лидеры и топ-менеджеры, которые вдохновляли на постоянный рост. Меня удивляло то, какие сложные задачи они решают, какой у них широкий кругозор… Очень хотелось хотя бы немного быть похожей на них!

Расскажите, чем вы занимаетесь каждый день. Что самое сложное, а что, напротив, приятное?

Мой день состоит из очень разных задач. С одной стороны, невероятно важно знать, что происходит у конкурентов и в мире. С другой стороны, мало просто рассуждать о трендах, важно проявлять знания на практике — у нас ведь невероятное количество разных проектов, у каждого своя специфика и рынок, свои задачи. Круто, что можно постоянно переключаться. Каждый день сталкиваешься с новыми вызовами.

Как вы видите будущее электронной коммерции?

Трендов сейчас огромное количество, вопрос в том, как они приживутся (или не приживутся). Очень меняются привычки потребителей: электронная коммерция с каждым днем занимает все более прочные позиции. Говорю по своему опыту: вызываю «Ситимобил» через смартфон, в машине заказываю еду через Delivery Club, параллельно устраиваю себе шопинг через Pandao… В какой-то момент, думаю, мы перестанем отделять электронную коммерцию от обычной, границы просто исчезнут.

Какой совет вы бы дали людям, которые делают в этой области первые шаги?

Индустрия меняется каждую секунду: нужно быть сверхбыстрым для того, чтобы не упустить окно возможностей и занять ту или иную нишу. С другой стороны, нужна взвешенность решений: не каждая крутая идея сработает с точки зрения бизнеса. Необходимо думать на два-три шага вперед, просчитывать каждую задумку финансово и экономически. И еще, прокачивайте аналитические навыки: без них сейчас никуда.

Что для вас значит быть хорошим боссом?

Слово «босс» немного режет ухо. И своих руководителей я никогда не называла боссами, и себя с этим довольно дурацким наименованием не ассоциирую. В наше время и в нашей индустрии все очень быстро развивается. Самое важное, что может сделать хороший руководитель, — это собрать сильную команду (самодвижущуюся, самодисциплинированную). Дать достаточную свободу в действиях и поддержку в сложных ситуациях. И то, о чем многие руководители забывают, — взаимную обратную связь.

Если бы вы не работали в Mail.Ru, какую профессию бы выбрали?

Я бы, наверное, занималась своим хобби: обожаю готовить десерты. И многие мои друзья до сих пор ждут, когда же я, в конце концов, свою кондитерскую открою. Да и сотрудников своих я успеваю подкармливать. (Смеется.) Вот такой чисто женский ответ.

Вам удается поддерживать work-life balance? Если да, то как?

Я обожаю работать, но учусь находить время для самого важного: профессиональная жизнь у меня в России, личная — в Австрии. Поэтому как минимум выходные я стараюсь полноценно проводить с семьей. А смена обстановки дополнительно заряжает энергией и позволяет отрываться от рутины.

Ольга Зыряева, директор по корпоративным коммуникациям

Как вам кажется, можно успевать все и сразу? Вы вообще владеете хитрым искусством мультитаскинга?

А как иначе? Сегодня ты либо многозадачный, либо безработный. Хочешь быть успешным — нужно все успевать. И это, на мой взгляд, очень правильно.

На что вам категорически не хватает времени?

Хотелось бы больше времени уделять собственному проекту. Мне интересно заниматься благотворительностью, было бы здорово подойти к этому вопросу вплотную.

Как правильно общаться с топ-менеджментом?

Главное — помнить о том, что у топ-менеджмента всегда очень мало времени: обязательно готовьтесь к разговору и приходите с уже готовыми решениями.

Вы не устаете от общения на работе? Не хочется периодически просто уйти в себя?

У меня каждый день есть небольшая возможность побыть наедине с собой. Например, рано утром гуляю с собакой — и в это время я могу просто подумать о чем-то своем, не отвлекаясь на звонки и решение рабочих задач.

Вы легко отключаетесь от работы?

Да, как только переступаю порог дома. Люблю готовить. Экспериментирую с кухнями разных стран, приглашаю друзей… Так что вечеринки, ужины — это все ко мне. И потом, знаете, когда в руке профессиональный нож — о работе как-то даже не думается.

Что в вашей работе кажется вам самым главным?

Наверное, то, что я оказалась в сфере, которая стремительно меняет реальность, культуру, формат общения и даже жизнь людей.