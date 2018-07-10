Ирландцы протестуют против папы и зла церкви

Ирландцы готовятся протестами встретить папу Римского. Двухдневный визит обойдётся в 20 миллионов евро. И хотя некоторые ирландцы готовят к приезду понтифика свои лучшие костюмы, многие отказываются платить за визит главы католической церкви и требуют от него публичных извинений за годы угнетения и насилия.

Понтифик Франциск посетит Дублин 25 и 26 августа, когда в городе пройдет IX Всемирная встреча семей — мероприятие, которое проводится католической церковью каждые три года и которое, как ожидается, привлечёт сотни тысяч паломников. Но это будет первый визит папы Римского в Ирландию с 1979 года. Тогда папа Иоанн Павел II стал первым понтификом, который посетил Изумрудный остров. В первый день своего визита он отслужил мессу для более чем миллиона человек в Феникс-парке в Дублине. Всего за три дня, как показали отчёты, на столь почитаемого гостя посмотрело 2,7 миллиона человек, а на следующий год 10% мальчиков, родившихся в Ирландии, были названы «Иоанн Павел» в его честь.

В то время в одной из самых консервативных и религиозных стран Европы контрацепция, развод и гомосексуализм считались незаконными, а папа Иоанн Павел II воспринимался действительно как наместник Бога на земле. Но серия громких и грязных сексуальных скандалов в 90-е годы, в которых были замешаны священники, ускорила процесс секуляризации, и сегодня папа Римский приедет в совершенно другую страну. За эти годы прогрессивные конституционные и правовые изменения медленно, но последовательно сигнализировали о снижении морального авторитета церкви в Ирландии. В 1993 году был декриминализирован гомосексуализм, в 1995 году — проведен референдум о легализации развода, в 2015 — подавляющее большинство населения проголосовало «за» легализацию гомосексуального брака, а в июне 2018 года 66% избирателей проголосовали «за» легализацию абортов.

Как отмечает на страницах The Guardian доцент ирландских исследований из Университете Конкордия (Канада) Эмер О’Тул, отделение церкви от государства в Ирландии далеко от завершения. Например, церковь, по-прежнему, занимает важное место в 90% финансируемых государством начальных школ и даже в медицинской системе. Не говоря уже о том, что ирландцы борются со «шрамами от десятилетий жестокого обращения» церковных орденов и до сих пор находят массовые захоронения детей в братских могилах.

Активисты одной из протестных кампаний — «Скажи нет папе» — бронируют заранее бесплатные билеты на мероприятия с участием понтифика, чтобы оставить места пустыми и вызвать «мирное, но заметное негодование». Политики называют такой шаг мелким, однако их реакция — ничто по сравнению с выводами, к которыми пришел в своем девятилетнем расследовании судья Шон Райан . 2600-страничный документ стоил 82 млн евро ирландским наголоплательщикам, но он установил, что католические священники и монахини десятилетиями терроризировали тысячи мальчиков и девочек в Ирландии, в то время как правительственные инспекторы закрывали глаза на постоянные побои, изнасилования и унижения детей и женщин. Также было зафиксировано, что приоритетом католической церкви в борьбе с педофилией была не защита детей, а секретность, защита репутации церкви и сохранение ее активов.

Ирландские налогоплательщики финансировали расследование и теперь они должны заплатить фактически 20 млн евро, чтобы поприветствовать руководителя организации, ответственной за преступления, пишет Эмер О’Тул. Протест против посещения папы — с пустыми местами, плакатами или любыми другими мирными средствами — является законным, оправданным, прогрессивным и необходимым. «Он посылает сообщение о том, что нам надоело платить — духовно, эмоционально, экономически — за зло, совершаемое церковью; что мы хотим, чтобы религиозные ордена ушли из наших государственных школ и больниц; что мы хотим, чтобы наши политики действовали на основании доказательств, а не руководствуясь религиозными убеждениями; что мы заслуживаем светского общества». Тема прошлых преступлений представителей католической церкви так или иначе будет центральной во время визита понтифика Франциска. Оставшиеся в живых жертвы насилия требуют встречи с папой, чтобы спросить — почему католические религиозные ордена больше не выплачивают компенсации потерпевшим. В ирландской прессе довольно активно муссируется вопрос — не должен ли нынешний понтифик извиниться перед ирландским народом за все то зло, которое чинили представители церкви.