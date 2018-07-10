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В посёлке Клюквенное женщина приютила двух раненых аистов
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В посёлке Клюквенное женщина приютила двух раненых аистов 

Вести Калининград 23 минуты назад
Фото: Вести Калининград
В посёлке Клюквенное неравнодушная женщина приютила двух аистов, получивших серьёзные травмы под Черняховском и Краснознаменском. Птицы перенесли несколько операций и получили постоянную прописку в приюте Веры Неклюдовой.
У этой пары аистов два крыла на двоих. Из-за многочисленных травм бедным птицам пришлось ампутировать конечности. Взяла их под своё крыло жительница посёлка Клюквенное Вера Неклюдова. Женщина выхаживает пернатых ставит капельницы и обрабатывает им раны.
Вера Неклюдова, хозяйка подворья диких зверей:
— В первый раз вывела на улицу. Видите, они стоят ошарашенные, не знают, что делать, немного растерянные. Ничего, скоро акклиматизируются, адаптируются.
Одного аиста нашли на трассе недалеко от Черняховска, другого в посёлке Краснознаменского района. Оба были в крови и с открытыми переломами крыльев. Неравнодушные люди отвезли птиц к ветеринару, а потом в приют.
София Беренёва, корреспондент:
— Аисты пока что не отошли от операции и до сих пор испытывают сильный стресс. При этом они ещё не успели привыкнуть к человеческим рукам. Поэтому подходить к ним близко не стоит. И ни в коем случае нельзя делать резких движений, чтобы их не напугать.
Как только пернатые привыкнут к заботе человека, они познакомятся со своей новой стаей. У Веры Неклюдовой уже получили постоянную прописку четыре птицы.
Кроме аистов на подворье живут ещё более сорока постояльцев. Именно здесь училась делать первые шаги трёхногая косуля по имени Няша, и набирались сил пережившие ураган лебеди. А сейчас в уютных вольерах восстанавливаются после травм чайки и коршуны. С каждым из них хозяйка без труда находит общий язык.
Вера Неклюдова, хозяйка подворья диких зверей:
— Это не я нахожу, это они большие молодцы. Когда общаешься с дикими животными, птицами, самое главное их уважать. Они не кошечки, не собачки, не игрушечки. Не надо постоянно их брать на руки, тискать. Они дикие птицы, у них есть инстинкт.
Однокрылые аисты, скорее всего, останутся жить на подворье, если их не приютят другие люди. Отпустить пернатых в дикую природу всё равно, что подписать им смертный приговор. В этом случае они едва ли проживут хотя бы неделю, ведь без одного крыла птица лёгкая добыча для хищников.
София Беренёва, Максим Вернер
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