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Сотрудники УМВД России по Сергиево-Посадскому району в Подмосковье провели акцию «Знакомьтесь, кинологи!»
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Сотрудники УМВД России по Сергиево-Посадскому району в Подмосковье провели акцию «Знакомьтесь, кинологи!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 6 часов назад
Фото: ГТРК "Мурман"
Сотрудники кинологической службы УМВД России по Сергиево-Посадскому району провели акцию «Знакомьтесь, кинологи!» для ребят в детском саду № 39, расположенного на одной из улиц города. Для работников сада и ребят с родителями сотрудники полиции со служебной собакой показали отработанные команды «сидеть», «лежать», «стоять», «рядом». Далее инспектор-кинолог со своим питомцем показали, как собака выполняет другие команды. После показательных выступлений дети с большим удовольствием задавали полицейскому разнообразные вопросы о работе кинологов и с интересом выслушали ответы. В завершение присутствующие поблагодарили полицейских за встречу и показательные выступления. Сделали несколько фотографий на память с кинологами и с полюбившейся собакой.
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