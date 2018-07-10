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До 80% ICO-стартапов являются мошенническими
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До 80% ICO-стартапов являются мошенническими 

Chip.ru 41 минуту назад
Фото: Chip.ru
В наши дни рекламу ICO, то есть выпуска каким-нибудь новым проектом токенов, предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем, можно встретить в интернете на каждом шагу. Такие объявления обещают баснословную инвестиционную привлекательность в будущем, однако на деле очень часто стартапы, выходящие на ICO, оказываются старым добрым мошенничеством.
Подтверждение данному мнению нашли исследователи Бостонского колледжа. Они проанализировали более 2 390 проектов по первичному размещению токенов, которые прошли до мая 2018 года. В результате выяснилось, что только 44% ICO-стартапов продолжают деятельность спустя 4 месяца после окончания сбора средств.
Эксперт Bloomberg Аарон Браун делает ещё более суровые выводы: 80% стартапов, за которыми он следил, оказались мошенническими. Такой же оценки придерживается и аналитическая компания Satis Group. Правда, в её отчете указано, что мошенническими являются 80% с капитализацией выше $50 млн  Источник: РБК
Фото: pixabay.com  Читайте также: За последние 12 месяцев число атак криптомайнеров выросло на 44%
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