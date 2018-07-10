Пьяная москвичка три дня истязала ножами и ножницами 13-летнюю дочь

Столичная полиция опрашивает женщину, подозреваемую в насилии над несовершеннолетней дочерью, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах . По данным следствия, гражданка три дня не выпускала девочку из дома, избивала ее и истязала ножами и ножницами. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Как рассказал собеседник агентства, 9 июля в полицию обратилась 13-летняя ученица столичного интерната, проживающая вместе с матерью на ул. Липчанского. Девочка сообщила, что мать на протяжении трех дней злоупотребляла алкоголем и не выпускала ее из дома, все это время била и мучила. Ребенка доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«У пациентки диагностированы многочисленные телесные повреждения, в том числе открытая травма груди, пневмоторакс, колото-резаные раны лопатки, ссадины и ушибы по всему телу. Девочка находится на лечении в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести», — сказал источник.

Полиция опросила 47-летнюю безработную мать пострадавшей и осмотрела квартиру, в которой истязали ребенка. Следователи изъяли окровавленные наволочку и полотенце, а также орудия пыток — 11 ножей и четверо ножниц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.