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«Роскошная дива»: Ани Лорак демонстрирует пышный бюст и тонкую талию в алом купальнике
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«Роскошная дива»: Ани Лорак демонстрирует пышный бюст и тонкую талию в алом купальнике 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Ани Лорак прибыла в Турцию на концерт и с удовольствием сфотографировалась после дня на пляже.
На днях Ани Лорак прилетела в Турцию, где дала концерт в одном из курортных городов. После нескольких часов, проведенных на пляже, артистка решила сфотографироваться на балконе номера в своем отеле.
«Люблю красный.. Люблю закат солнца.. Но пора готовиться к концерту!» — так подписала яркий снимок 39-летняя певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Она позировала в красном купальнике, показав аппетитный бюст и пышные бедра. Фигура звезды даст фору самой Памеле Андерсон, прославившей похожий наряд в сериале «Спасатели Малибу».
Поклонники Лорак того же мнения: «В чем-вы не ходили все вам идет», «Как в песне: Девушка в красном, как Вы прекрасны!», «Супер девушка», «Роскошная», «Ох тело супер».
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