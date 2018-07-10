Мамин опыт: мой двухлетка — лучший помощник по хозяйству

Вы, наверное, подумали: «Ещё одна чокнутая яжмать — младенец кастрюли по кухне раскидывает, а она умиляется гениальному сыночку-»помощнику». Конечно, о полноценном участии двухлетнего несмышлёныша в домашних делах говорить рано. Он не приготовит завтрак, не отмоет ядреным средством ванну, не почистит обувь и ещё куча других «не». Но почему нельзя начать с элементарного?

Вытаскивать посуду из посудомойки. Одно из первых «поручений», которое сыну давали ещё в год с небольшим. Сначала я предусмотрительно оставляла ему только пластиковые контейнеры, но потом он стал давать мне все остальное, кроме ножей. До верхних полок малыш не дотягивается, так что я специально выделила ему шкаф для кружек.

Протирать пыль. Рецепт прост: даю красивую тряпочку из микрофибры и показываю места. И не забываю переводить на новую «локацию», иначе старательный карапуз может полчаса полировать ручку кресла.

Пылесосить. Это гораздо легче, чем подметать (точнее — разметать крошки по углам). Пока Илья хаотично возит пылесосом по коридору, я успеваю вымыть полы на кухне.

Вытирать за собой лужи. Нет, не того, о чем вы подумали (иначе «попаданием мимо горшка» пропахнет вся квартира). А вот если Илья расплескает компот, размажет по столу йогурт или выльет кефир — тут же получит влажную салфетку. Сначала приходилось показывать, как вытереть грязь, а сейчас малыш легко справляется сам. И обязательно хлопает в ладоши в конце, когда я хвалю его за чистоту!

Выбрасывать мусор в мусорную корзину. Я пью чай с конфетами — сын выкидывает фантики. Идиллия! Главное — следить, чтобы в мусоре не оказалось нужных вещей: любимой помады я уже лишилась, а паспорт мужа чудом увидели в последний момент.

Кормить котов. Конечно, мне проще насыпать кошачью еду в миску прямо из пачки. Но, чтобы Илья приучался к заботе о хвостатых, я ставлю открытый пакет на пол и поручаю малышу накладывать сухой корм руками. (Вот и мелкая моторика развивается!)

Разгружать стиральную машину. Одно из любимых занятий: я в гостиной развешиваю бельё под музыку, сын с важным выражением лица тащит из кухни по одной футболке и мокрому носку. Взять сразу несколько вещей он пока не догадался, зато челночный бег отлично выматывает его перед сном.

Чистить вареный картофель и яйца. На этом список кулинарных достижений заканчивается: я пока не придумала, что ещё можно легко почистить без ножа.

Выключать конфорку с чайником. Свист приводит ребёнка в восторженное исступление: он кричит «чай!» и несётся поворачивать ручку. Всё строго под присмотром!

Разбирать пакеты с продуктами. Если замешкаться, тяжёлые сумки он поволочёт на кухню через весь коридор. И будет усердно выкладывать на стол пакет молока, пачку фарша, кочан капусты… И очень расстроится, если ему будут помогать: это только его работа!

Убирать вещи по местам. Признаюсь: с игрушками почему-то работает не всегда, сын страдает «выборочной глухотой». Зато высушенные после стирки носки и футболки Илья обязательно уберёт в свой шкаф и вернёт на стол упавшую книгу.

Помогать в саду. Малыш обожает поливать грядки из шлангов и игрушечной лейки. Правда, в летние холода мы не обходимся без непромокаемого костюма и резиновых сапог.

Когда я знакомила сына с миром домашних дел, то не ждала быстрого результата и блестящего качества. Самым важным для меня было — занять ребёнка на время моей уборки/готовки, приучить его к труду и мотивировать меньше мусорить. И в этом мои ожидания оправдались, а главное — Илья горд и доволен, что ему доверили такие серьёзные дела. Вот бы его энтузиазм не угас со временем!