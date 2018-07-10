Рэпера G-Easy развернули на канадской границе после кокаинового скандала

Рэперу G-Eazy не разрешили въехать в Канаду, сообщает The Daily Mail.

29-летний хип-хоп-исполнитель должен был стать хедлайнером фестиваля Cowboys Music в Калгари, однако решение таможни сорвало эти планы. «Cowboys с сожалением сообщает о том, что G-Eazy не выступит из-за причин, на которые мы повлиять не можем», — уведомили гостей шоу организаторы, пообещав вернуть деньги за билеты.

Причины отказа во въезде не называются, однако инсайдеры утверждают, что виной всему недавний скандал с наркотиками в Швеции, в котором оказался замешан G-Eazy.

Рэпер, чье настоящее имя Джеральд Эрл Гиллиам, был арестован в Стокгольме 3 мая после драки с охранником. У него нашли 5 граммов кокаина и свернутую в трубку 100-долларовую купюру, на которой полицейские обнаружили следы наркотиков.