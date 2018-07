Бейонсе снова беременна? На этом видео и в этом платье выглядит так, словно да!

В сети предположили, что певица Бейонсе и ее муж Джей Зи снова станут родителями. Поводом для таких разговоров стало новое видео с концерта, которое опубликовал один из поклонников. В кадре артистка с увеличившейся талией внезапно кладет руку на живот и принимается нежно его поглаживать. Некоторые сразу вспомнили, что в 2011 году, когда Бей (как оказалось потом) ждала первенца — дочь Блу Айви — происходило ровно то же самое.

Beyoncé is really pregnant again.. and she’s about to be a mother of 4 WOW pic.twitter.com/kxDobjuUQ4

—? (@phuckmaraj) July 8, 2018

Некоторые обратили внимание на то, что певица уже давно не выкладывала в сеть «нормальные» фото, где было бы видно ее фигуру: «Посмотрите, она же беременна! На всех фото прячет живот. В последний раз нормальные фото были месяц назад», — написал один из пользователей. Другие подхватили, что даже бутылка пива, стоящая перед Бей на снимках, не собьет их с толку: «Сестренка, покажи нам, что ты пьешь это пиво, иначе нас не одурачишь».

Бейонсе и Джей Зи Еще одним поводом стали новые фотографии певицы и ее мужа, сделанные на озере Комо в Италии, куда они приехали в рамках тура On The Run Tour II. На снимках Бей запечатлена в пестром мини-платье (наряд MSGM, босоножки PVC Ritch Erani Clara Sandals), которое как будто подчеркивает ее немного расширившуюся талию. Джей Зи бережно поддерживает ее, когда они спускаются к причалу, чтобы отправиться в романтическое плавание.

Напомним, что всего год назад Бейонсе родила разнополых близнецов Руми и Сэра. Известие о том, что она беременна, в свое время стало настоящим шоком и сенсацией для поклонников со всего мира, а фото беременной певицы побило рекорд Инстаграм по количеству лайков.