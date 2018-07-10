Школьница впервые попробовала алкоголь и упала с 12-го этажа

Три девочки‐подростка купили и выпили алкогольный коктейль, после чего у одной из них внезапно поменялось настроение и она выбросилась с 12‐го этажа. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах

Тринадцатилетние учащиеся восьмого класса одной из столичных школ решили попробовать алкоголь. Они попросили случайного прохожего купить им коктейли. Мужчина приобрел три железных банки и отдал их девочкам.

Чтобы скрыться от посторонних глаз, школьницы распили алкоголь в Лианозовском лесопарке. Оттуда они пошли домой к одной из девочек — в квартиру на четвертом этаже на улице Лескова. Внезапно у хозяйки поменялось настроение, она выскочила за дверь и побежала вверх по лестнице на 12-й этаж. Подруги бросились следом, но было уже поздно. Девочка стояла на окне и, потеряв равновесие, упала вниз.

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