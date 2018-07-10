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Школьница впервые попробовала алкоголь и упала с 12-го этажа
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Школьница впервые попробовала алкоголь и упала с 12-го этажа 

360tv.ru 1 час назад
Три девочки‐подростка купили и выпили алкогольный коктейль, после чего у одной из них внезапно поменялось настроение и она выбросилась с 12‐го этажа. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.
Тринадцатилетние учащиеся восьмого класса одной из столичных школ решили попробовать алкоголь. Они попросили случайного прохожего купить им коктейли. Мужчина приобрел три железных банки и отдал их девочкам.
Чтобы скрыться от посторонних глаз, школьницы распили алкоголь в Лианозовском лесопарке. Оттуда они пошли домой к одной из девочек — в квартиру на четвертом этаже на улице Лескова. Внезапно у хозяйки поменялось настроение, она выскочила за дверь и побежала вверх по лестнице на 12-й этаж. Подруги бросились следом, но было уже поздно. Девочка стояла на окне и, потеряв равновесие, упала вниз.
Во Владимирской области 24‐летний местный житель во время пьяной ссоры задушил 16‐летнюю студентку, которая пришла к нему на день рождения. Затем он спрятал ее тело в шкаф, а вещи выбросил на помойку. После чего спокойно продолжил праздновать.
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